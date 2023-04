W Team WRT w tym roku partnerami Kubicy są Szwajcar Louis Deletraz, z którym Polak triumfował w 2021 w European Le Mans Series, oraz urodzony w Angoli Portugalczyk Rui Andrade.

Kierowcy WRT na trudnym torze Spa pokazali, że są w doskonałej dyspozycji na dwa tygodnie przed prestiżowym, 24-godzinnym wyścigiem Le Mans. Kubica dwa razy prowadził na Spa bolid swojego teamu. Na 40 minut przed końcem, po zmianie opon i zatankowaniu, za kierownicą usiadł lider ekipy Deletraz, który świetnie wypadł w kwalifikacjach.

ZOBACZ TAKŻE: Miłosne podboje gwiazdy F1. Były mistrz świata podsyca plotki

Szwajcar wyjechał na tor na siódmej pozycji, ale szybko odrabiał straty do rywali, którzy także musieli zjechać do pit stopu na wymianę opon i tankowanie. Na ok. 10 minut przed metą team WRT i prowadzący w wyścigu United Autosports zjechali na ostatnie tankowanie. Szybciej uwinęli się mechanicy belgijskiej ekipy i Deletraz jako pierwszy wrócił na tor.

Jego przewaga nad Brytyjczykiem Tomem Blomqvistem, który prowadził samochód rywali, początkowo była minimalna, ale Szwajcar pojechał doskonale, na każdym okrążeniu swoją przewagę powiększał o ponad sekundę i ostatecznie niezagrożony jako pierwszy zameldował się na mecie.

Trzecie miejsce wywalczyła polska ekipa Inter Europol Competition, w której - obok Śmiechowskiego - wystąpili Fabio Scherer i Albert Costa. To ich pierwsze podium w cyklu WEC.

Po trzech wyścigach w klasyfikacji LMP2 na czele jest nadal United Autosports z dorobkiem 66 pkt, a ekipa Orlen WRT awansowała na drugą lokatę - 58 pkt.

W klasyfikacji Hypercar, tak samo jak w dwóch poprzednich rundach w USA i Portugalii, triumfowały dwie załogi Toyoty. Pierwsze miejsce na podium tym razem wywalczyli Kamui Kobayashi, Mike Conway i Jose Maria Lopez.

Sezon 2023 długodystansowych mistrzostw świata WEC obejmuje siedem rund. Ostatnia - ośmiogodzinny wyścig w Bahrajnie - odbędzie się 4 listopada.

Kubica już po raz drugi w karierze jest związany z belgijskim teamem. W 2021 roku startował w jego barwach w 24 Le Mans, gdzie team był bliski zwycięstwa, ale na minutę przed końcem rywalizacji doszło do awarii samochodu. 38-letni krakowianin w sezonie 2023 jest nadal wspierany przez PKN Orlen. Polak jest wciąż ambasadorem tej marki, a koncern pozostał w F1 jako partner zespołu Alpha Tauri. Kubica już w tym projekcie osobiście nie bierze udziału.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

MC, PAP