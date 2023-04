W ramach 29. kolejki Fortuna 1 Ligi dojdzie do 89. w historii derbów Rzeszowa. Poprzednim razem obie ekipy dostarczyły nie lada emocji, a biorąc pod uwagę, że obie w tym sezonie "mają jeszcze, o co grać", tym razem również ich nie zabraknie. Relacja i wynik na żywo meczu Apklan Resovia Rzeszów - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl.

Na 6 kolejek przed końcem sezonu w lepszej sytuacji znajduje się zajmująca 8. miejsce Stal, która do pozycji uprawniającej do gry w barażach o PKO BP Ekstraklasę traci zaledwie 3 punkty. Inny cel do zrealizowania postawiła sobie zajmująca 12. lokatę Apklan Resovia, cały spoglądająca za siebie i walcząca o utrzymanie. Podopieczni Mirosława Hajdy nad 16. w tabeli Skrą mają w tym momencie 4 punkty przewagi i zrobią wszystko, by nie stracić jej do samego końca rozgrywek.

Ostatnie derby stolicy województwa podkarpackiego obfitowały w emocje, na co najlepszym dowodem jest fakt, że zakończyły się wynikiem 4:3 dla Apklan Resovii. Ozdobą spotkania był również gol Bartosza Kwietnia z 82. minuty, który z połowy boiska pokonał bramkarza Stali Przemysława Pęksę.

Kibice "Stalowców" domagali się przyznania im większej puli biletów, niż 1600 wejściówek na sektor gości, które otrzymali, jednak ich prośba spotkała się z odmową. W odpowiedzi na to zdecydowali się zbojkotować mecz i najprawdopodobniej będą prowadzić doping sprzed stadionu.

Na arbitra spotkania został wyznaczony Tomasz Musiał.

Relacja i wynik na żywo meczu Apklan Resovia - Stal Rzeszów od godziny 20:00 na Polsatsport.pl.

AŁ, Polsat Sport