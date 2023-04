Czas na kolejne wielkie emocje w Fortuna 1 Lidze! Już w sobotę w meczu 29. kolejki zaplecza Ekstraklasy zobaczymy starcie Wisły Kraków i Chojniczanki Chojnice. Gospodarze walczą o awans do Ekstraklasy, z kolei goście muszą bronić się przed spadkiem.

ZOBACZ TAKŻE: Plan Xaviego: Messiego i Lewandowskiego mają napędzać młodzi Pedri i Gavi



W sobotę w Krakowie zdecydowanym faworytem będą gospodarze. Wisła walczy o szybki powrót do PKO BP Ekstraklasy i z pewnością nie odpuści w meczu z ostatnią drużyną tabeli. Krakowianie są szczególnie rozdrażnieni ostatnimi porażkami z Puszczą Niepołomice oraz Ruchem Chorzów, więc tym bardziej nie mogą sobie pozwolić na wpadkę z niżej notowanym rywalem.



Chojniczanka z kolei musi wziąć się do roboty, jeśli chce pozostać na drugim szczeblu rozgrywkowym. Trzy remisy i dwie porażki w pięciu ostatnich spotkaniach nie nastrajają pozytywnie ani kibiców ani zawodników, wobec czego starcie z trzecią w tabeli Wisłą będzie meczem, w którym zespół z Chojnic nie będzie miał nic do stracenia. Czy to wypali i zobaczymy niespodziankę w Krakowie? Przekonamy się już w sobotni wieczór.



Relacja i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - Chojniczanka Chojnice od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport