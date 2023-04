MŚ w szachach: Remis w meczu o tytuł, w niedzielę dogrywki

Sobotnia partia zakończyła się podziałem punktu po sześciu i pół godzinie gry i 90 posunięciach.

W podstawowej części meczu obydwaj arcymistrzowie wygrali po trzy partie, a osiem pojedynków zakończyło się remisem.

Ostatni raz dogrywki decydowały o tytule mistrza świata w meczu Magnusa Carlsena z Amerykaninem Fabiano Caruaną. W 2018 roku w Londynie, po remisach we wszystkich 12 partiach klasycznych (6:6), Norweg zwyciężył w trzech dogrywkowych pojedynkach w szachach szybkich i obronił tytuł (9:6).

W stolicy Kazachstanu arcymistrzowie, zajmujący drugą (Niepomniaszczi) i trzecią (Liren) pozycję w rankingu FIDE, walczą o 17. w historii tytuł mistrza świata, schedę po poprzednim czempionie Carlsenie. W ubiegłym roku 32-letni Norweg zrezygnował z obrony tytułu.

Carlsen był mistrzem świata od 2013 roku, kiedy zdetronizował Viswanathana Ananda. Po czym cztery razy bronił mistrzowskiej korony w meczach o tytuł, wygrywając ponownie z arcymistrzem z Indii (2014), Rosjaninem Siergiejem Karjakinem (2016), Caruaną (2018), a w grudniu 2021 okazał się lepszy od Niepomniaszczego.

Kolejnego mistrza wyłonią w niedzielę partie dogrywkowe w tempie przyspieszonym. W pierwszej fazie będą to cztery pojedynki w szachach szybkich (25 minut na partię plus 10 sekund dodawane po każdym ruchu). W przypadku kolejnego remisu odbędą się dwie partie błyskawiczne (5 minut plus 3 sekundy). Jeśli nie będzie rozstrzygnięcia - kolejne dwie tym samym tempem. Następnym etapem tie-breaka będzie pojedyncza partia (3 minuty plus 2 sekundy) po ponownym wylosowaniu kolorów. Jeśli nie przyniesie efektu, będą rozgrywane kolejne pojedynki tym samym tempem. Mecz zakończy się po pierwszej rozstrzygniętej partii.

Pula nagród wynosi dwa miliony euro. Zwycięzca otrzyma 55 procent tej kwoty, pokonany - 45.

