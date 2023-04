W minionej kolejce Jagiellonia odniosła bardzo cenne zwycięstwo, wygrywając 4:2 z Wisłą w Płocku, choć w pierwszym kwadransie przegrywała już 0:2. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo białostoczan w obecnym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. Przy korzystnych dla nich wynikach innych spotkań, pozwoliło to zespołowi z Białegostoku na pięć punktów oddalić się od strefy spadkowej.

W sobotę Jagiellonia zmierzy się u siebie z Wartą Poznań. Goście zajmują w tabeli 5. miejsce (Jagiellonia jest dziewiąta), mają od białostoczan o 8 punktów więcej. "Już nie można patrzeć na Wartę z perspektywy Kopciuszka, trzeba troszkę zmienić postrzeganie tego klubu i drużyny, bo czasami mam wrażenie, że ocenia się to przez pryzmat może możliwości finansowych, może możliwości infrastruktury, a może innych rzeczy, które nie wpływają na postawę na boisku" - mówił 31-letni, najmłodszy w ekstraklasie szkoleniowiec.

Chwalił trenera Warty Dawida Szulczka, prywatnie swego przyjaciela. Mówił o najbliższym przeciwniku, że to drużyna "dobrze zbilansowana", w której są zawodnicy o dużej jakości piłkarskiej oraz bardzo dobrze przygotowani do gry defensywnej. Mówił, że Warta gra agresywnie, ale też takiej postawy będzie oczekiwał w sobotę od swoich piłkarzy.

"Mamy świadomość tego, że gramy z dobrą drużyną, ale my też jesteśmy dobrą drużyną. Będziemy chcieli w sobotę to potwierdzić, gramy u siebie, przed swoimi kibicami, chcemy wykorzystać poprzedni mecz, który nastawił nas naprawdę bardzo pozytywnie do tego, co jest przed nami" - podkreślał w czwartek na konferencji prasowej.

"Mamy sześć punktów po trzech meczach (od kiedy przejął on obowiązki po dymisji Macieja Stolarczyka - PAP). Czy jesteśmy zadowoleni? Nie, nie jesteśmy zadowoleni, bo chcieliśmy mieć dziewięć, oczywiście te mecze układały się różnie, ale to nie ma znaczenia, bo chcemy cały czas iść do przodu" - mówił Siemieniec.

Potwierdził informacje władz klubu, że jeśli zespół nie spadnie, zostanie na stanowisku szkoleniowca Jagiellonii na kolejny sezon. "Fajne, że to, co się teraz dzieje, jest w moich rękach i zależy ode mnie. To chyba jest najlepsza sytuacja w życiu, jeżeli możesz wziąć odpowiedzialność za swój los i masz na to wpływ" - dodał trener Siemieniec.

Nie wiadomo, czy będzie już gotowy do gry przeciwko Warcie kapitan zespołu Taras Romanczuk, który z powodu kontuzji nie grał w Płocku, ale wznowił już treningi z zespołem. Do roszady dojdzie na pewno w linii obrony, bo za żółte kartki będzie pauzował hiszpański stoper Israel Puerto.

