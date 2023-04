Sobotnie granie w PKO BP Ekstraklasie zakończy starcie drużyn z Gliwic i Szczecina. Oba zespoły plasują się obecnie w czołowej szóstce ligi. Jak zakończy się to świetnie zapowiadające się spotkanie? Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

Gliwiczanie znajdują się obecnie w wyśmienitej formie. Piłkarze Piasta wygrali wszystkie pięć ostatnich spotkań na krajowym podwórku. Podopieczni Aleksandara Vukovicia odprawili z kwitkiem kolejno drużyny z Legnicy, Zabrza, Wrocławia, Płocka i Łodzi. Dzięki tej serii ekipa z Gliwic zaliczyła awans na szóste miejsce w tabeli. Czy Piast przedłuży w sobotni wieczór przedłuży swoją imponującą passę?

Pogoń nie wygląda wcale na tym polu dużo gorzej, bo jej bilans w tym okresie to trzy wygrane i dwa remisy. Szczecinianie zamykają ligowe podium i z pewnością do ostatniej kolejki będą walczyć, by zakończyć sezon na prestiżowym trzecim miejscu. W minionej serii gier Pogoń w efektowny sposób ograła u siebie 4:2 Stal Mielec.

Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20.00.