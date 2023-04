Zdecydowane zwycięstwo! Polak w kolejnej rundzie turnieju ATP w Madrycie

🇵🇱 Jan Zieliński i Hugo Nys pokonali parę Alexander Erler/Lucas Miedler 6:1, 6:4 i awansowali do drugiej rundy ATP Masters 1000 w Madrycie!



🇬🇧 Jan Zieliński and Hugo Nys won against Alexander Erler/Lucas Miedler 6:1, 6:4 and advance to the R2 of #MMOPEN!