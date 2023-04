Udany rewanż i efektowne zwycięstwo Wisły Kraków

Wisła była niekwestionowanym faworytem tego spotkania. To zespół, którego celem jest powrót do PKO BP Ekstraklasy. Chojniczanka zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli i na sześć kolejek przed końcem sezonu traciła aż 8 punktów do bezpiecznego miejsca.

Przyjezdni mimo spisania na straty podeszli do meczu ambitnie. Kilkukrotnie stwarzali sobie okazje do strzelenia gola, ale z minuty na minutę rosła przewaga Wisły, a jej piłkarze coraz częściej pojawiali się w polu karnym rywali. W 40. minucie Bartosz Jaroch dośrodkował, a Mateusz Kuchta nie najlepiej zachował się odbijając piłkę przed siebie. Ta wpadła wprost pod nogi Tachiego, a Hiszpan bez zastanowienia wpakował ją do siatki.

Gol napędził grę Białej Gwiazdy. Krakowianie poszli za ciosem i próbowali kilkukrotnie jeszcze przed przerwą podwyższyć wynik. Do szatni zeszli jednak ze skromną zaliczką.

Po przerwie nie trzeba było długo czekać na kolejne trafienie. W 51. minucie po strzale z dystansu na 2:0 podwyższył Miki Villar. Chojniczanka miała coraz mniej do powiedzenia, ale niespełna pięć minut po stracie gola zdobyła bramkę kontaktową za sprawą Michała Mikołajczyka. Sędzia nie uznał go, bo dopatrzył się pozycji spalonej.

Chwilę później podobny scenariusz powtórzył się, lecz po drugiej stronie boiska. Świeżo wprowadzony na plac Sergio Benito wykorzystał prostopadłe zagranie od Michała Żyry i wpakował futbolówkę do bramki, ale był na pozycji spalonej. Niespełna minutę później wynik na 3:0 efektownym wolejem ustalił James Igbekeme.

Wisła Kraków - Chojniczanka Chojnice 3:0 (1:0)

Bramki: Tachi 40, Miki 51, Igbekeme 75

Wisła: Mikołaj Biegański - Joseph Colley, Igor Łasicki, Boris Moltenis, Bartosz Jaroch, Tachi, James Igbekeme (85. James Igbekeme), Kacper Duda (68. Michał Żyro), Luis Fernandez (84. Wiktor Szywacz), Miki Villar (68. Mateusz Młyński), Angel Rodado (72. Sergio Benito)

Chojniczanka: Mateusz Kuchta - Czesław Raburski, Marcin Grolik, Hlib Buchał, Michał Mikołajczyk, Kamil Mazek (70. Kacper Korczyc), Paweł Czajkowski (59. Bartłomiej Kalinkowski), Sam van Huffel (59. Szymon Drewniak), Filip Karbowy (70. Szymon Stróżyński), Patryk Tuszyński (59. Tomasz Mikołajczak), Szymon Skrzypczak

Żółte kartki: Łasicki - Grolik

CM, Polsat Sport