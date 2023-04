Czas na kolejny występ Michała Oleksiejczuka (18-5, 13 KO, 1 Sub) w oktagonie UFC. Tym razem "Husarz" wystąpi w co-main evencie gali w Las Vegas, a jego przeciwnikiem będzie Caio Borralho (13-1, 4 KO, 3 Sub). W walce wieczoru Song Yadong (19-6-1-1NC, 8 KO, 3 Sub) zmierzy się z Rickym Simonem (20-3, 6 KO, 4 Sub). Transmisja gali UFC Vegas 72 z walkami Oleksiejczuk - Borralho oraz Song - Simon w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Dla starszego z braci Oleksiejczuków będzie to już 11 pojedynek w największej organizacji MMA na świecie. Do tej pory w UFC "Husarz" wygrał sześć walk, przegrał trzy, a wynik jednej został zmieniony na No Contest. Obecnie 28-latek jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Po zmianie kategorii wagowej z półciężkiej na średnią pokonywał kolejno Sama Alveya oraz Cody'ego Brundage'a. Oba starcia Oleksiejczuk zakończył w pierwszej rundzie przez TKO.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda MMA poszukiwana przez policję! Jest nakaz aresztowania

W nocy z soboty na niedzielę zawodnik Ankos MMA stanie przed trudnym zadaniem. Jego rywalem będzie Borralho, który w zawodowym MMA przegrał tylko raz i miało to miejsce w 2015 roku. Poza tym wygrał 13 pojedynków, a jeden zakończył się rezultatem No Contest. Do UFC Brazylijczyk dostał się poprzez udział w Dana White's Contender Series. Od tamtej pory stoczył trzy walki w organizacji i wszystkie wygrał na punkty. W ostatnim występie "The Natural" pokonał jednogłośną decyzją sędziów klubowego kolegę Oleksiejczuka Makhmuda Muradova.

Niewykluczone, że zwycięzca walki Oleksiejczuk - Borralho awansuje do rankingu kategorii średniej. Przypomnijmy, że mistrzem UFC w tej dywizji jest Israel Adesanya. Nigeryjczyk odzyskał ostatnio mistrzowski tytuł po nokaucie na Aleksie Pereirze.

Po licznych perturbacjach main eventem gali, która w najbliższy weekend odbędzie się w UFC Apex, będzie starcie kategorii koguciej pomiędzy Songiem Yadongiem a Rickym Simonem. Zwycięzca stanie przed szansą dołączenia do ścisłej czołówki dywizji. Łącznie w karcie głównej znalazło się sześć walk.

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 72 z walkami Oleksiejczuk - Borralho oraz Song - Simon w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

135 lb: Yadong Song (19-7-1) - Ricky Simon (20-3)

185 lb: Caio Borralho (13-1) - Cezary Oleksiejczuk (18-5)

185 lb: Cody Brundage (8-3) - Rodolfo Vieira (8-2)

145 lb: Julian Erosa (28-10) - Fernando Padilla (14-4)

265 lb: Waldo Cortes-Acosta (9-0) - Marcos Rogerio de Lima (20-8-1)

170 lb: Josh Quinlan (6-0) - Trey Waters (7-1)

Karta wstępna (22:30):



265 lb: Martin Buday (11-1) - Jake Collier (13-8)

125 lb: Cody Durden (14-4-1) - Charles Johnson (13-4)

135 lb: Stephanie Egger (8-3) - Irina Alekseeva (4-1)

135 lb: Marcus McGhee (6-1) - Journey Newson (10-4)

135 lb: Hailey Cowan (7-2) - Jamey-Lyn Horth (5-0)

Polsat Sport