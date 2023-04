Polak bardzo dobrze rozpoczął tegoroczny sezon F1 H2O - wygrał inauguracyjne zawody w Indonezji. Tymczasem w Chinach był zmuszony wycofać się z rywalizacji. Co za tym idzie, traci po drugim weekendzie trzy punkty do lidera klasyfikacji generalnej Szweda Jonasa Anderssona.

ZOBACZ TAKŻE: Sergio Perez najlepszy w Azerbejdżanie

"Niestety nie ukończyłem wyścigu z powodu awarii systemu chłodzenia. Brudy w wodzie zatkały pobór wody i uszkodziły silnik. Walczymy dalej i jesteśmy w grze na 3 miejscu w generalce Mistrzostw Świata z różnicą zaledwie 3 punktów do lidera. Następny wyścig 2 lipca we Francji i tam zamierzam odrobić straty i odzyskać prowadzenie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Polsce" - napisał na swoim Facebooku.

F1 H2O to zmagania wzorowane na Formule 1, które są rozgrywane na jeziorach, zatokach lub w portach. Są one rozgrywane od 1981 roku. Triumfatorem w zeszłym sezonie został Amerykanin Shaun Torrente.

PSZ, Polsat Sport