Uliczny tor w Baku nie cieszy się wśród niektórych kierowców dobrą opinią. Ich zdaniem jest trudny technicznie, przez to często dochodzi do kolizji i np. w 2018 roku do mety dotarło tylko 13 z 20 startujących.

Baku Street Circuit został zbudowany w 2012 roku, ale już dwa razy był modernizowany. Tor zaprojektował Niemiec Hermann Tilke, specjalizujący się w tego typu obiektach. To on m.in. stworzył tor w Soczi, na którym odbywała się Grand Prix Rosji.

Ostateczny profil w Baku został przedstawiony i zaakceptowany przez FIA w 2014 roku. Obecnie tor liczy 6,003 km, kierowcy będą mieć do przejechania 51 okrążeń o łącznej długości 306,51 km. Jest na nim 12 lewych i osiem prawych zakrętów. Fragmentami trasa prowadzi przez historyczne centrum miasta.

Przygotowania do pierwszego wyścigu w 2016 roku trwały przez prawie dwa lata. Wszystkie prace nadzorował ówczesny dyrektor wyścigów F1 Charlie Whiting, który później po ostatnich testach ujawnił, że w Baku kierowcy będą osiągali bardzo wysokie prędkości. Ta opinia szybko się potwierdziła. Na inaugurację podczas walki o pole position Fin Valtteri Bottas ustanowił rekord prędkości Formuły 1 - na prostej osiągnął 378 km/h.

Redakcja, PAP