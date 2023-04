Klub PlusLigi rozstał się z czołowym siatkarzem! "Wniósł do drużyny jakość, jakiej potrzebowaliśmy"

W barwach Ślepska Malow Suwałki Takvam rozegrał w trakcie czterech sezonów 96 meczów w PlusLidze. Zdobył w nich 812 punktów (591 atak + 29 asów serwisowych + 192 bloki).

Zobacz także: Wielkie zmiany w klubie PlusLigi! Kilka głośnych nazwisk ma zaskoczyć kibiców

– Andreas wniósł do naszej drużyny jakość, jakiej potrzebowaliśmy po historycznym dołączeniu klubu do najwyższej klasy rozgrywkowej. To zawodnik, który każdego roku rozwijał się razem z nami i dokładał ważne cegiełki do osiąganych przez nas wyników. Zaufanie i warunki do rozwoju, którymi obdarzyliśmy Andreasa przez ostatnie cztery sezony, zaprocentowały ofertami z większych ośrodków. Dziękujemy Andy'emu za znaczący wkład w zwycięstwa Ślepska Malow Suwałki w PlusLidze i życzymy powodzenia w dalszej karierze – powiedział prezes klubu Wojciech Winnik.

🆕 Andreas Takvam, środkowy Ślepska Malow Suwałki, zmienia barwy klubowe i nie będzie reprezentował biało-niebieskich w sezonie 2023/2024 ‼️ Takvam był jednym z ważniejszych ogniw zespołu po awansie klubu do #PlusLiga.



📎 Więcej: https://t.co/Ku8FMuONj7.



🇳🇴 Takk for alt, Andy! pic.twitter.com/1EGopfpxKK — Ślepsk Malow Suwałki (@mks_slepsk) April 30, 2023

Andreas Takvam ma 29 lat. Wcześniej występował w klubach Sotra, Nyborg VBK (2010–14), Effector Kielce (2014–16), VfB Friedrichshafen (2016–19), a od 2019 roku był siatkarzem MKS Ślepsk Malow Suwałki.

Najlepsze akcje Andreasa Takvama w sezonie 2022/23:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

WYNIKI MECZÓW PLUSLIGI

RM, Polsat Sport, slepsksuwalki.pl