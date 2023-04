Lech Poznań bez swojego trenera Johna van den Broma zagra w niedzielę przeciwko Górnikowi Zabrze. - Szkoda, że będę musiał oglądać mecz z trybun, natomiast moi piłkarze dobrze wiedzą, co chcemy grać i jak mają grać - powiedział szkoleniowiec. Relacja i wynik na żywo z meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl.

Holendrowi tuż po zakończeniu ostatniego spotkania z Radomiakiem puściły nerwy, zaatakował sędziego technicznego i otrzymał czerwoną kartkę. Komisja Ligi zawiesiła trenera "Kolejorza" na dwa mecze. Dodatkowo musi on również zapłacić pięć tysięcy złotych kary. W niedzielę van den Broma na ławce trenerskiej zastąpi jego asystent Denny Landzaat. W październiku ubiegłego roku przeciwko Rakowowi Częstochowa też musiał przejąć obowiązki swojego rodaka, który pauzował za kartki.

ZOBACZ TAKŻE: Lech sprawił, że przestaliśmy się wstydzić, ale w Poznaniu nie stworzono potwora

- Szkoda, że będę musiał oglądać mecz z trybun. Z drugiej strony, mieliśmy dużo czasu na treningi i przygotowanie się do niedzielnego starcia. Pewnym mankamentem jest natomiast to, że nie mogę dawać wskazówek moim piłkarzom w trakcie meczu. Mamy jednak za sobą tyle kolejek, że moi piłkarze dobrze wiedzą, co i jak chcemy grać - tłumaczył szkoleniowiec.

Nie tylko van den Brom obejrzy spotkanie z trybun. Z powodu nadmiaru żółtych kartek przeciwko zabrzanom nie zagrają dwaj obrońcy: Alan Czerwiński i Barry Douglas.

- Tak to często wygląda pod koniec sezonu, natomiast mamy opcje na te pozycje. Wcześniej Pedro Rebocho był chory, a Filip Marchwiński doznał urazu na treningu krótko przed meczem. Obaj są gotowi na mecz - tłumaczył opiekun Lecha.

Van den Brom nie ukrywa, że gdy drużyna była zaangażowana w Lidze Konferencji, czasu na prawdziwe treningi nie było zbyt dużo.

- W ostatnich dniach mogliśmy więcej popracować, m.in. nad fizycznością, ale także na taktyką. Zawsze znajdzie się coś do poprawienia i zawsze w tym aspekcie można grać lepiej. W futbolu jest wiele elementów, które można doskonalić - zaznaczył Holender.

Lechici zremisowali dwa ostatnie spotkania i spadli na czwartą pozycję. Ustępujący mistrz Polski chce zrobić wszystko, by zakończyć sezon na podium.

- Musimy zrobić krok w górę tabeli. Mamy przed sobą dwa mecze u siebie i tak naprawdę wszystko zależy od nas. Jeśli wygramy oba starcia, będziemy w dobrej pozycji przed ostatnią częścią sezonu. Zostało pięć meczów do końca, a naszym celem jest pięć zwycięstw. Walczymy o trzecią lokatę, chcemy przede wszystkim ponownie zagrać w Europie - podkreślił szkoleniowiec.

W środę poznański klub poinformował o transferze Michała Skórasia do Club Brugge. Reprezentant Polski uzgodnił warunki z belgijskim zespołem, do którego dołączy w kolejnym sezonie. Trener Lecha akurat doskonale zna belgijską ligę, bowiem w przeszłości prowadził Anderlecht i KRC Genk.

- Myślę, że Michał zasłużył na to, żeby zrobić kolejny krok w swojej karierze. Każdy wiedział, że nas opuści po zakończeniu sezonu, pytanie było tylko, dokąd pójdzie. Teraz jest wszystko jasne. A Club Brugge to zespół grający bardzo ofensywny futbol, podobnie zresztą jak Lech, więc będzie mu łatwiej. W ostatnich latach wielokrotnie był mistrzem kraju, choć w tym roku może to okazać się dla nich niewykonalne. Mają jednak bardzo mocny skład i wielu kibiców - podsumował van den Brom.

Starcie Lecha z Górnikiem cieszy się sporym zainteresowaniem. Już na dwa dni przed meczem uprawnionych do wejścia na stadion było ponad 25 tysięcy kibiców. W pierwszej rundzie poznaniacy wygrali w Zabrzu 2:1.

Relacja i wynik na żywo z meczu Lech Poznań - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 17:30.

RI, PAP