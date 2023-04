Zespół ze stolicy regionu świętokrzyskiego w tym roku imponuje dyspozycją. Na wiosnę zdobył już 22 punkty, o dziewięć więcej niż w całej rundzie jesiennej. Aż 19 z nich to dorobek zdobyty na własnym boisku (sześć zwycięstw i remis). Teraz kielczan czeka arcyważne spotkanie w Mielcu. Korona i Stal są sąsiadami w tabeli i mają tale samo punktów (35).

- Wiemy, na jakim etapie rozgrywek jesteśmy. Teraz spotkania są coraz trudniejsze. Każdy chce wygrać. Od początku tej rundy ścigamy się samochodem, jadąc pod górkę. Dajemy radę. Krok po kroczku idziemy do celu. W tym spotkaniu zrobimy wszystko, aby utrzymać dyspozycję z poprzednich meczów, bo kto wygra to spotkanie, będzie o włos od utrzymania – podkreślił Kuzera.

- To bardzo ważne spotkanie. Na boisku trzeba zostawić wszystko, co najlepsze. Presja musi być z boku. Nie może wpłynąć na nas negatywnie. Postaramy się zrealizować nasz cel. Na pewno stawka tego meczu nie spęta nam nóg – dodał bramkarz Marceli Zapytowski, który wraca do wyjściowego składu Korony po dwumiesięcznej przerwie. Stracił je po przegranym przez kielczan wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (1:5). W kolejnych siedmiu meczach bronił Konrad Forenc, który tydzień temu w spotkaniu z Zagłębiem Lubin złamał palec u ręki.

- Czuję presję, ale nie ma co się jednak na niej skupiać. Ona może dołować. Trzeba potraktować to jako okazję. Nieszczęście jednego jest szansą dla drugiego. Po to ciężko pracuje się na treningach, aby być gotowym. Trening nie zastąpi warunków meczowych. Mogłem jednak zagrać w drugiej drużynie, to powinno mi pomóc – zaznaczył Zapytowski.

Mielecka Stal na wiosnę gra dużo gorzej niż w pierwszej rundzie. Posadą zapłacił za to Adam Majewski, którego zastąpił Kamil Kiereś.

- Stal gra intensywnie. Ma dobrych zawodników i serce do gry. Trzeba być gotowym na wszystko. Jesteśmy gotowi na ciężką pracę. Najważniejsze, że jesteśmy przygotowani w stu procentach. Mamy swój sposób na najmocniejsze strony rywala – zapewnił Kuzera.

Ostatnie spotkanie Korony z Zagłębiem oglądało w Kielcach blisko 12 tys. kibiców, to rekordowa frekwencja w tej rundzie. W Mielcu Korona będzie mogła liczyć na doping 1200 swoich fanów.

- Przeszliśmy transformację, nie tylko drużyna, ale cały klub. U siebie i na wyjeździe mamy wsparcie fanów. Sporo osób chciałoby spędzić inaczej majówkę, ale jednak ludzie w zamian wybierają wyjazd do Mielca. To docenienie naszej pracy. Wszyscy chcą Korony w ekstraklasie. Musimy walczyć za wszelką cenę, aby wrócić z trzema punktami – powiedział Kuzera.

AŁ, PAP