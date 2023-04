Piłkarze z czerwonej części Liverpoolu mają na swoim koncie 53 punkty. Na ten dorobek złożyło się piętnaście zwycięstw, osiem remisów i dziewięć porażek. Strata do czwartego Manchesteru United przed startem kolejki wynosiła siedem punktów, co nie przekreśla jeszcze szans graczy z Anfield na awans do czołowej czwórki. Tym bardziej, że "The Reds" wygrali trzy ostatnie ligowe spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Erling Haaland coraz bliżej Hollywood

Tottenham ma na swoim koncie jedno "oczko" więcej, a w środku tygodnia zremisował u siebie 2:2 z "Czerwonymi Diabłami", odrabiając po przerwie dwubramkową stratę. W całej walce o TOP 4 trzeba pamiętać, że Spurs mają o dwa mecze rozegrane więcej od graczy z Old Trafford, a Liverpool jeden.

Jak zakończy się emocjonująca potyczka na Anfield?

Relacja i wynik na żywo meczu Liverpool - Tottenham na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17.30.