Do niesamowicie interesującego starcia dojdzie w niedzielę na boiskach angielskiej Premier League. Na Old Trafford przyjedzie będąca w wyśmienitej formie Aston Villa. Jak zakończy się ta rywalizacja? Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United - Aston Villa na Polsatsport.pl.

Piłkarze z czerwonej części Manchesteru plasują się obecnie na czwartym miejscu w ligowej tabeli. W 31 meczach podopieczni Erika ten Haga zgromadzili 60 punktów, co biorąc pod uwagę zeszłoroczne niepowodzenia jest naprawdę solidnym wynikiem. Jeśli dołożymy do tego triumf w Pucharze Ligi i zbliżający się finał Pucharu Anglii - pierwszy sezon holenderskiego menedżera w Anglii można ocenić zdecydowanie na plus. Najpierw trzeba jednak obronić miejsce w pierwszej czwórce.

ZOBACZ TAKŻE: Obniżki pensji w drużynie giganta. To może wywołać rewolucję kadrową

Jeżeli ktoś ma wypchnąć "Czerwone Diabły" z TOP 4, to największe szanse zdaje się mieć na to zespół Aston Villi. Ekipa z Birmingham traci jednak do czwartej lokaty sześć punktów i ma dwa mecze rozegrane więcej. W takiej samej sytuacji jest Tottenham, ale to "The Villans" znajdują się obecnie w imponującej dyspozycji. Piłkarze Unaia Emery’ego w ostatnich 20 meczach ligowych punktują gorzej tylko od Manchesteru City i na Old Trafford przyjadą w poszukiwaniu kolejnego zwycięstwa.

Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United - Aston Villa na Polsatsport.pl. Początek o godz. 15.00.