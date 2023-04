Siatkarze Trefla Gdańsk zdobyli złoto mistrzostw Polski! Jak zagrał Wlazły?

Do rywalizacji o mistrzostwo Polski młodzików przystąpiło osiem zespołów podzielonych na dwie grupy: Hemarpol Norwid Częstochowa, BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz, Tytani Białystok, AZS UWM Olsztyn (grupa I) i Trefl Gdańsk S.A., Enea Energetyk Poznań, KS Metro Warszawa, AT Jastrzębskie Węgiel (grupa II). Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału.

W niedzielę rozegrano decydujące spotkania turnieju. W meczu o trzecie miejsce ekipa Enea Energetyk Poznań pokonała Hemarpol Norwid Częstochowa. Wielki finał również został rozstrzygnięty w dwóch setach. Trefl Gdańsk był faworytem w starciu z ekipą Tytani Białystok i zdołał wywiązać się z tej roli. W pierwszym secie wygrali 25:22, a w drugim dominowali na boisku, pokonując rywali 25:15.

Nagrodę dla najlepszego zawodnika (MVP) turnieju otrzymał Maciej Korona – przyjmujący Trefla (rocznik 2008). W meczu finałowym zdobył 11 punktów, wcześniej w półfinale przeciwko ekipie z Częstochowy – 17. Z sześciu nagród indywidualnych aż cztery przypadły siatkarzom Trefla; Oliwier Kuropatwa został uznany najlepszym rozgrywającym, Olgierd Skóra środkowym, a Marcel Schadach – libero.

𝗠𝗲𝗱𝗮𝗹 𝗻𝗿 𝟭𝟭 w historii naszego szkolenia młodzieży to złoto mistrzostw Polski młodzików! 🔥💪🔝 BRAWO!!! 👏👏👏 Gratulacje dla młodych #gdańskichlwów, trenerów Oskara Janiszewskiego, Pawła Degucia i Mariusza Łobacza oraz oczywiście świetnie wspierających rodziców! 👏👏👏 pic.twitter.com/9Onswpb8Vs — Trefl Gdańsk (@Trefl_Gdansk) April 30, 2023

W zwycięskiej drużynie wystąpił również Arkadiusz Wlazły. Syn Mariusza Wlazłego przedstawił się kibicom siatkówki, rozpoczynając zagrywką niedawny mecz PlusLigi Trefla z Projektem w Ergo Arenie. W turnieju finałowym MP młodzików 14-letni przyjmujący (rocznik 2009) pełnił rolę zmiennika. Zagrał w 4 meczach i wywalczył dla swej drużyny 10 punktów.



Wyniki decydujących meczów MP młodzików 2023:

2023-04-29: AZS UWM Olsztyn – KS Metro Warszawa 0:2 (16:25, 14:25) /o 7. miejsce

2023-04-29: BKS Chemik Siatkówka Młodzieżowa Bydgoszcz – AT Jastrzębski Węgiel 2:1 (25:16, 18:25, 17:15) /o 5. miejsce

2023-04-29: Tytani Białystok – Enea Energetyk Poznań 2:0 (25:23, 25:14) /półfinał

2023-04-29: Hemarpol Norwid Częstochowa – Trefl Gdańsk S.A. 1:2 (13:25, 25:21, 6:15) /półfinał

2023-04-30: Enea Energetyk Poznań – Hemarpol Norwid Częstochowa 2:0 (25:22, 25:15) /o 3. miejsce

2023-04-30: Tytani Białystok – Trefl Gdańsk S.A. 0:2 (20:25, 18:25) /finał.

W Poznaniu zakończyliśmy dziś Mistrzostwa Polski Młodzików 😎 Mnóstwo niezapomnianych wrażeń i emocji 🚀



Na podium stanęli:

🥇Trefl Gdańsk S.A.

🥈 Tytani Białystok

🥉Enea Energetyk Poznań



Wszystkim zespołom należą się ogromne brawa 👏🏼 #MPMłodzik #PKN_Orlen #Molten pic.twitter.com/tN0teC4pI6 — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) April 30, 2023

Nagrody indywidualne:

MVP: Maciej Korona (Trefl Gdańsk)

najlepszy rozgrywający: Oliwier Kuropatwa (Trefl Gdańsk)

najlepszy atakujący: Igor Juskowiak (Enea Energetyk Poznań)

najlepszy środkowy: Olgierd Skóra (Trefl Gdańsk)

najlepszy przyjmujący: Jakub Mrozek Tytani Białystok)

najlepszy libero: Marcel Schadach (Trefl Gdańsk).

RM, Polsat Sport, pzps.pl