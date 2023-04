Obie ekipy mają za sobą zaciętą rywalizację półfinałową, gdzie o rozstrzygnięciach zadecydowały dopiero piąte mecze. Chociaż nie udało im się pozostać w walce o scudetto, to trzeba przyznać, że finalnie dla obu drużyn ten sezon okazał się bardzo udany.

Zespół Gas Sales Bluenergy Piacenza zakończył fazę zasadniczą na szóstej pozycji. W ćwierćfinale mierzył się z wyżej rozstawioną ekipą Modena Volley. Mimo tego, że zawodnicy Piacenzy przegrywali już 0:2, to udało im się odwrócić losy ćwierćfinałowej rywalizacji i awansować do półfinału. A tam czekał na nich już Itas Trentino. I tym razem podopieczni trenera Massimo Bottiego nie zaliczyli udanego rozpoczęcia tej rozgrywki i przegrywając dwa mecze znaleźli się w trudnej sytuacji. Mimo to zdołali doprowadzić do remisu, jednak w piątym decydującym spotkaniu musieli oddać wyższość przeciwnikom. Tym samym siatkarze z Piacenzy po raz kolejny muszą odłożyć w czasie marzenia o pierwszym w historii klubu finale.



Z kolei drużyna Allianz Milano do fazy play-off przystępowała jako ósma ekipa, skazywana na pożarcie w ćwierćfinałowym starciu z Sir Sicoma Monini Perugia. Siatkarze z Mediolanu postawili się faworytowi i pokonali ekipę Andrei Anastasiego w piątym decydującym spotkaniu. W półfinale podopieczni trenera Roberto Piazzy mierzyli się z ubiegłorocznym zwycięzcą rozgrywek, drużyną Cucine Lube Civitanova. I tym razem mediolańczycy byli o krok od sprawienia sensacji, bo w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzili już 2:1, a w czwartym meczu 2:0. Mimo to ekipa z Mediolanu nie wykorzystała swojej szansy i przegrała to spotkanie, tak jak kolejne, żegnając się z awansem do finału.



Teraz Gas Sales Bluenergy Piacenza i Allianz Milano zmierzą się ze sobą w walce o brązowy medal SuperLega. W fazie zasadniczej dwukrotnie lepsza okazała się ekipa z Piacenzy, wygrywając 3:2 i 3:1. Kto zwycięży tym razem?



Relacja na żywo i wynik meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - Allianz Milano na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

OL, Polsat Sport