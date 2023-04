Brytyjczyk Adam Yates wygrał w niedzielę kolarski wyścig Tour de Romandie, a 10. był Rafał Majka (obaj UAE Team Emirates). Ostatni, piąty etap - 171 km z Vufflens-la-Ville do Genewy - zakończył się zwycięstwem Kolumbijczyka Fernando Gavirii (Movistar).

Celem ekipy UAE była w niedzielę obrona pozycji jadącego w żółtej koszulce brytyjskiego kolarza, a przy okazji umożliwienie Majce zajęcia 10. lokaty w końcowej klasyfikacji indywidualnej.

Przez wiele kilometrów na czele wyścigu znajdowała się czwórka uciekających kolarzy, ale czołowe zespoły doprowadziły do doścignięcia ucieczki. Na dwóch ostatnich w wyścigu górskich premiach kłopoty mieli najlepsi sprinterzy, ale ekipa Movistaru "dociągnęła" Gavirię do peletonu i to właśnie Kolumbijczyk okazał się najszybszy na finiszu, wyprzedzając Niemca Nikiasa Arndta (Bahrain Victorius) i Brytyjczyka Ethana Haytera (Ineos Grenadiers).

Niedzielny etap nie przyniósł zmian w czołowce klasyfikacji. Yates utrzymał przewagę nad Amerykaninem Matteo Jorgensonem (Movistar) i Włochem Damiano Caruso (Bahrain Victorius), którzy w Genewie stanęli obok niego na podium.

Wyniki 5. etapu, Vufflens-la-Ville - Genewa (171 km):

1. Fernando Gaviria (Kolumbia/Movistar) 3:58.01

2. Nikias Arndt (Niemcy/Bahrain Victorious)

3. Ethan Hayter (W.Brytania/Ineos Grenadiers)

4. Milan Menten (Belgia/Lotto Dstny)

5. Gianmarco Garofoli (Włochy/Astana Qazaqstan)

6. Luca Mozzato (Włochy/Arkea Samsic)

...

34. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates)

76. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) wszyscy ten sam czas

107. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) strata 9.25

Klasyfikacja generalna:

1. Adam Yates (W. Brytania/UAE Team Emirates) 17:12.42

2. Matteo Jorgenson (USA/Movistar) strata 19 s

3. Damiano Caruso (Włochy/Bahrain Victorious) 27

4. Max Poole (W. Brytania/DSM) 38

5. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) 40

6. Cian Uijtdebroeks (Belgia/Bora-hansgrohe) 1.21

...

10. Rafał Majka (Polska/UAE Team Emirates) 2.07

95. Filip Maciejuk (Polska/Bahrain Victorious) 52.44

101. Cesare Benedetti (Polska/Bora-hansgrohe) 59.41

PN, PAP