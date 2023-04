Trener Arki Gdynia: Tym razem nie przegraliśmy bitwy

Wieczorek podkreślił, że mecz z Puszczą trzeba podzielić na kilka faz. Nie ukrywa, że pierwsza połowa w wykonaniu jego zespołu nie podobała mu się.

- Daliśmy się stłamsić przeciwnikowi prostymi środkami, długą piłką i grą w kontakcie. Nie potrafiliśmy sprowadzić piłki do ziemi i wymienić kilku podań, aby wyjść spod pressingu. Na plus trzeba zaliczyć naszą reakcję i impuls ze strony zmienników. Był to impuls w bardzo trudnym momencie i z zespołem, który zamknął się na własnej połowie. Weszli Adamczyk i Capanni, zaczęliśmy wówczas stwarzać sytuacje i szkoda, że zdobyliśmy tylko jedną bramkę, bo powinno paść ich więcej – stwierdził Wieczorek.

Do tej pory to gdynianie z reguły tracili gole w końcówkach spotkań, ale tym razem zdołali doprowadzić do remisu. W 71. minucie efektownym uderzeniem z dystansu popisał się Sebastian Milewski.

- Zdobyliśmy piękną bramkę i do końca staraliśmy się odmienić losy rywalizacji oraz odnieść zwycięstwo. Dwa tygodnie temu przegraliśmy bitwę, bo ulegliśmy u siebie Skrze Częstochowa 0:1. Dzisiaj nie przegraliśmy i wojna dalej trwa. Udało nam się rywala zdominować, jednak wymagam od tego zespołu zdecydowanie więcej i mam nadzieję, że będzie to widoczne w kolejnych spotkaniach. Mamy grać tak jak w ostatnich 30 minutach, ale od początku meczu – dodał szkoleniowiec gospodarzy.

Nie zmienia to faktu, że gdynianie nadal fatalnie spisują się na własnym stadionie – w 15 spotkaniach odnieśli tylko trzy zwycięstwa, zanotowali ponadto sześć remisów i tyleż porażek. Po tym remisie Arka utrzymała miejsce w czołowej „6”, które daje prawo gry w barażach, ale ma tylko punkt przewagi nad siódmą Stalą Rzeszów i dwa nad ósmym Podbeskidziem Bielsko-Biała.

A w kolejnych spotkaniach rywalami żółto-niebieskich będzie cała ligowa czołówka – ŁKS Łódź, Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Stal Rzeszów.

psz, PAP