Najpierw Hiszpan powiedział, czym dla niego będzie zbliżający się finał prestiżowych rozgrywek o Fortuna Puchar Polski.

- Mam tytuł króla strzelców i najlepszego zawodnika Ekstraklasy. Sięgnąłem po tytuł mistrzowski w Polsce i po Puchar w Grecji, ale nie wygrałem Pucharu w Polsce, więc to jest teraz mój cel. Chcę to osiągnąć z drużyna i dać również satysfakcję naszym fanom. To oczywiste - powiedział Carlitos.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarz Rakowa wierzy w podwójną koronę. "Tym tygodniem możemy zrobić sobie fajną nagrodę"

Napastnik opowiedział także o swojej niedawnej kontuzji.

- Grałem w meczu z Koroną Kielce i grałem normalnie. Tego dnia występowałem w rękawiczkach. Arbiter techniczny pokazał zmianę, schodząc z boiska, zdjąłem lewą rękawiczkę i podałem mu rękę. Czułem że nie jestem w stanie panować nad prawą ręką. Jak zdjąłem rękawiczkę miałem bezwład jednego palca. Nie wiedziałem, co się jednak dzieje, nic nie czułem i nic mnie nie bolało. Było to dziwne, ale po tym jak zdjąłem tę rękawiczkę, okazało się, że ten palec zaczyna puchnąć. Jak zacząłem o tym myśleć, że coś jest nie tak, to po jakimś czasie pojawił się ból. Wtedy tego nie wiedziałem... Ale okazuje się, że grałem przez ponad 20 minut ze złamaną ręką, nie mając o tym zielonego pojęcia - stwierdził.

Carlitos zdradził także, co sądzi o trenerze stołecznego klubu.

- Kosta Runjaic potrafił znaleźć na nas sposób i jest w stanie do nas dotrzeć. Ja pamiętam jeszcze czas, jak był trenerem w Pogoni Szczecin. Od zawsze był osobą, która mówi co myśli i to szczerze. Nie jest typem osoby toksycznej, która w celu realizacji swoich celów potrafi lawirować w zespole, albo w kółko narzekać. Jest osobą spójną, konsekwentną i znającą się na piłce. Dogadujemy się naprawdę bardzo dobrze, zarówno indywidualnie jak i zespołowo z ekipą. To że teraz jest trenerem Legii Warszawa to z mojego punktu widzenia najlepsza opcja. Potrafi nami zarządzać, jest osobą transparentną, która ostatecznie emanuje dobrą energią. Mamy w Europie wielu dobrych trenerów, ale obecnie to jest mocno skomplikowane. Miałem sam wielu trenerów, ale dopiero teraz mogę powiedzieć, że jestem w uprzywilejowanej pozycji i mogę ocenić to w ten sposób. Poza tym to trener który działa wielowątkowo, nie tylko taktycznie - ocenił.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wtorkowy finał, w którym broniący trofeum Raków Częstochowa zmierzy się z Legią Warszawa, rozpocznie się o godzinie 16:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Spotkanie poprowadzi sędzia Piotr Lasyk z Bytomia. Mecz będzie transmitowany przez Polsat Sport i Polsat, które dodatkowo dostępne są także w streamingu internetowym Polsat Box Go oraz Polsat Go. Początek przedmeczowego studia w Polsacie Sport już o godzinie 14:00.