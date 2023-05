Faworyci zawiedli. Dwie spore siatkarskie niespodzianki

Rundę zasadniczą na zapleczu PlusLigi wygrali siatkarze z Będzina. Podopieczni Wojciecha Serafina o pięć punktów wyprzedzili Norwida Częstochowa. Jedni i drudzy nie ukrywają swoich ambicji związanych z powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej. W ćwierćfinałach MKS pokonał bez większych problemów Lechię Tomaszów Mazowiecki, a Norwid uporał się z Avią Świdnik. Mecze półfinałowe przyniosły jednak faworytom sporo problemów...

Jako pierwsi w niedzielę na parkiet wybiegli będzinianie, którzy rywalizowali z piątą po sezonie zasadniczym Visłą Proline Bydgoszcz. Gospodarze pewnie wygrali dwa pierwsze sety, ale w następnych trzech dali dojść do głosu rywalom i ostatecznie przegrali 2:3. Bydgoszczan do zwycięstwa poprowadził świetnie grający Maciej Krysiak.

O 20.30 rozpoczęła się z kolei rywalizacja Exact Systems Norwida Częstochowa z Chemeko-System Gwardią Wrocław. Tutaj skala niespodzianki była nieco mniejsza, bo grały ze sobą druga i trzecia drużyna rundy zasadniczej. Nie zmienia to faktu, że to częstochowianie we własnej hali byli stawiani w roli faworyta. Ku zaskoczeniu miejscowej publiczności Norwid nie był w stanie ugrać nawet seta.

Do finału awansują zespoły, które jako pierwsze zwyciężą w dwóch spotkaniach. Oznacza to, że MKS i Norwid muszą pokonać swoich rywali na wyjeździe, by zachować szansę na awans do elity.

MKS Będzin - BKS Visła Proline Bydgoszcz 2:3 (25:14, 25:21, 23:25, 26:28, 11:15)

Exact Systems Norwid Częstochowa – Chemeko-System Gwardia Wrocław 0:3 (22:25, 25:27, 21:25)