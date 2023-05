Greczynka zajmuje aktualnie dziewiąte miejsce w światowym rankingu. W poprzedniej rundzie Sakkari wyeliminowała z turnieju rodaczkę Badosy Rebekę Masarovą. Spotkanie zakończyło się w trzech setach. Tym razem naprzeciwko 27-latki z Aten stanie wyżej notowana reprezentantka gospodarzy.

ZOBACZ TAKŻE: WTA w Madrycie: Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa. Kiedy mecz?

Badosa awansowała do 1/8 finału po wygranej nad Coco Gauff. Hiszpanka pokonała Amerykankę w dwóch setach. Przypomnijmy, że 25-latka to obecnie 42. zawodniczka rankingu WTA. Warto wspomnieć, iż jeszcze rok temu zajmowała w tej klasyfikacji drugą lokatę. Rozwój jej kariery spowolniły kontuzje i walka z depresją. Obecnie Badosa stopniowo wraca do gry na najwyższym poziomie.

Do tej pory obie zawodniczki mierzyły się ze sobą dwukrotnie. Za pierwszym razem podczas WTA Finals w 2021 roku triumfowała Badosa. Natomiast w zeszłorocznym Indian Wells górą była Sakkari. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Maria Sakkari - Paula Badosa na Polsatsport.pl. Początek najwcześniej o 16:00.

mtu, Polsat Sport