Dwa mecze i prawie pięć godzin walki. Stefanos Tsitsipas od początku turnieju w Madrycie gra w kratkę. Grekowi zdarzają się momenty, w których dominuje nad rywalami, by za chwilę oddać inicjatywę i do końca drżeć o wynik. Tak było w starciu z Thiemem i Baezem. Ostatecznie piąty tenisista rankingu zameldował się w 1/8 finału, ale aby myśleć o dobrym wyniku w stolicy Hiszpanii, Grek musi poprawić skuteczność w grze przy siatce i w polu serwisowym.

Problemy rywala będzie starał się wykorzystać ulubieniec madryckiej publiczności - Zapata Miralles. Hiszpan podobnie jak Tsitsipas daleki jest od swojej optymalnej formy. Jednak tym co przemawia na korzyść 42. tenisisty rankingu ATP, jest właśnie doping hiszpańskich kibiców. To on poniósł Zapatę Mirallesa do zwycięstwa nad Safiullinem w poprzedniej rundzie turnieju. Jak będzie dziś?

Relacja na żywo z meczu Tsitsipas- Zapata Miralles na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:30.

Karol Płatek, Polsat Sport