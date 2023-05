Finał piłkarskiego Pucharu Polski zapowiada się jako wielkie święto polskiego futbolu. Legia Warszawa spotka się z Rakowem Częstochowa, który będzie chciał po raz trzeci z rzędu zdobyć to trofeum. Zdaniem Czachowskiego, spotkanie zapowiada się pasjonująco, bo zagrają w nim dwie najlepsze obecnie polskie ekipy.

- To będzie wielkie piłkarskie święto, bo będą grały dwa najlepsze zespoły z piłkarskiej Ekstraklasy - stwierdził.

Czachowski nie pokusił się o jednoznaczne wytypowanie, która drużyna zgarnie trofeum.

- Legia nie gra najlepiej, lepiej prezentuje się Raków i wydaje mi się, że to on ma większe szanse wygrać Pucharu Polski. Ale wiadomo jaką drużyną jest Legia Warszawa i grając w stolicy na trybunach będzie więcej warszawian, którzy będą dopingować swój zespół. Stawiam na remis, a kto wygra w rzutach karnych trudno ocenić - powiedział.

Ekspert Eleven Sports wyjaśnił, dlaczego rozgrywki krajowego pucharu są bardzo prestiżowe.

- Puchar Polski to krótsza droga na europejskie salony. Przy dobrym losowaniu to jest szansa, aby zaistnieć poprzez zdobycie pucharu. Życie piłkarza szybko mija. Każda okazja, żeby wygrywać mecze w Pucharze Polski i na końcu sam finał, to jest wielka sprawa, bo wiadomo że będziesz reprezentantem Polski na salonach europejskich. To jest szansa, którą trzeba umieć wykorzystać - zauważa były gracz Legii Warszawa.

Czachowski podzielił się też wspomnieniami z sezonu 1990/1991. Legia Warszawa, w której wtedy grał, robiła furorę w Pucharze Zdobywców Pucharów. Dotarła do półfinału, gdzie odpadła po rywalizacji z Manchesterem United. Dla Czachowskiego wspomnienia z tamtej kampanii są ciągle żywe.

- Wspomnienia świeże, była to dla nas wielka frajda, że możemy spotkać się z tak bardzo dobrymi piłkarzami - wspomina 45-krotny reprezentant Polski.

Początek transmisji przedmeczowego studia o godzinie 14:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Transmisja finału Fortuna Pucharu Polski od godziny 15:50 w Polsacie, Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

PSZ, Polsat Sport