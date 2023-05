2 maja na PGE Narodowym spotkały się dwie najlepsze drużyny w sezonie 2022/2023. Zarówno Legia Warszawa, jak i Raków Częstochowa miały swoje argumenty, by sięgnąć po Fortuna Puchar Polski.

Już w szóstej minucie plan taktyczny Legii musiał uleć zmianie. Właśnie wtedy Fran Tudor uciekł Yuriemu Ribeiro, który musiał ratować się faulem przed polem karnym. A jako że był ostatnim obrońcą przed własnym bramkarzem, to sędzia Piotr Lasyk po analizie VAR pokazał mu czerwoną kartkę.

Raków ruszył do ataku i w ciągu kilku kolejnych minut okazji oddał dwa groźne strzały, lecz za każdym razem lepszy okazał się Kacper Tobiasz. To właśnie bramkarz Legii był najlepszym piłkarzem swojej drużyny, bo to właśnie on musiał jeszcze interweniować po strzale Władysława Koczerhina kilkanaście minut później.

Choć w końcówce to Legia potrafiła kilkukrotnie znaleźć się w polu karnym częstochowian, to goli do przerwy nie było. W drugiej połowie było... jeszcze gorzej z obu stron. Żadna ze stron nie stworzyła sobie dobrej sytuacji przez długi czas. Zresztą warto podkreślić, że po przerwie nie było ani jednego celnego strzału! Nic więc dziwnego, że 90 minut nie wystarczyło, by wyłonić zwycięzcę.

Dogrywka również nie stała na najwyższym poziomie. W końcu doczekaliśmy się celnego strzału, a jego autorem był Bartosz Nowak. Zwycięzcę musiały wyłonić rzuty karne. W nich długo zawodnicy się nie mylili. Zrobił do dopiero Mateusz Wdowiak.



Legia Warszawa wygrała serię rzutów karnych 6:5 i sięgnęła po Fortuna Puchar Polski po raz pierwszy od sezonu 2017/2018.

Legia Warszawa - Raków Częstochowa 0:0 po dogrywce, 6:5: w rzutach karnych

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Josue (106. Patryk Sokołowski), Bartosz Kapustka (85. Jurgen Celhaka), Filip Mladenović (106. Makana Baku) - Ernest Muci (43. Maik Nawrocki), Tomas Pekhart (62. Maciej Rosołek). Trener: Kosta Runjaic.

Raków Częstochowa: Kacper Trelowski - Stratos Svarnas, Zoran Arsenić, Tomas Petrasek (45+2. Patryk Kun, 91. Wiktor Długosz) - Fran Tudor, Ben Lederman (69. Bartosz Nowak), Giannis Papanikolaou, Jean Carlos - Władysław Koczerhin, Vladislavs Gutkovskis (69. Fabian Piasecki), Ivi Lopez (98. Mateusz Wdowiak). Trener: Marek Papszun.

Żółte kartki: Josue, Wszołek, Runjaic (poza boiskiem), Pekhart, Augustyniak, Kapustka, Tobiasz - Jean Carlos, Papszun (poza boiskiem) Arsenić, Gutkovskis, Papanikolaou



Czerwona kartka: Ribeiro (6, za faul)



Rzuty karne:



1:0 - Slisz

1:1 - Tudor

2:1 - Rosołek

2:2 - Svarnas

3:2 - Augustyniak

3:3 - Piasecki

4:3 - Sokołowski

4:4 - Nowak

5:4 - Wszołek

5:5 - Jean Carlos

6:5 - Nawrocki

6:5 - Tobiasz obronił strzał Wdowiaka

jb, Polsat Sport