W ostatnich tygodniach podopieczni Mikela Artety znacznie skomplikowali sobie sytuację w rywalizacji o tytuł. Obecnie mają na koncie serię czterech meczów bez zwycięstwa. Po trzech remisach w poprzedniej kolejce Arsenal przegrał z Manchesterem City 1:4. Było to bezpośrednie starcie kandydatów do mistrzostwa. Po niedzielnym zwycięstwie nad Fulham "The Citizens" przeskoczyli w tabeli "Kanonierów". Do tego piłkarze Pepa Guardioli mają o jedno spotkanie rozegrane mniej.

Ewentualna wygrana nad Chelsea pozwoliłaby Arsenalowi na zachowanie niedużej różnicy punktowej w rywalizacji z City. Obecny sezon dla "The Blues" jest wyjątkowo nieudany. Ekipa ze Stamford Bridge zajmuje dopiero 12. miejsce w tabeli i ma na koncie aż 13 ligowych porażek. Licząc wszystkie rozgrywki, Chelsea nie wygrała ośmiu ostatnich spotkań. Nie pomogła nawet zmiana trenera. Przypomnijmy, że Grahama Pottera zastąpił Frank Lampard.

Obie drużyny bardzo potrzebują przełamania. Czy któremuś z zespołów uda się ta sztuka?

mtu, Polsat Sport