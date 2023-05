Unia Europejska doprowadzi do śmierci popularnej dyscypliny? "Musimy to powstrzymać"

Europejska Agencja Chemikaliów chce wprowadzić całkowity zakaz stosowania ołowiu we wszystkich rodzajach amunicji. Gdyby propozycja została przyjęta, na terenie Unii Europejskiej nie mogłyby się odbywać żadne zawody biathlonowe.

W ostatnim czasie w Unii Europejskiej wprowadzono zakaz polowania na terenach podmokłych przy użyciu śrutu ołowianego. Agencje wspólnotowe, odpowiedzialne za forsowanie tego przepisu, tłumaczyły, że ołów jest toksyczny, a kiedy dostanie się do wody, może zostać połknięty przez ryby lub ptaki, co stanowi niebezpieczeństwo w pierwszej kolejności dla zwierząt, a następnie także dla ludzi, którzy będą spożywali zatrute ołowiem pokarmy.

ZOBACZ TAKŻE: Pięciokrotny mistrz olimpijski rezygnuje z reprezentacji. "Dla kadry to dramat"

Europejska Agencja Chemikaliów chce pójść o krok dalej i doprowadzić do całkowitego zakazu stosowania ołowiu we wszystkich rodzajach amunicji i na każdym terenie.

- Jeżeli Unia Europejska przeforsuje ten zakaz, na terenie Wspólnoty nie będą mogły odbywać się żadne zawody biathlonowe. Ani Puchar Świata, ani mistrzostwa globu, ani igrzyska olimpijskie. Propozycja ta byłaby wyrokiem śmierci nie tylko dla biathlonu, ale i wszystkich sportów strzeleckich - powiedział w rozmowie z "Aftonbladet" Rikard Grip, sekretarz generalny Szwedzkiego Związku Biathlonu.

Grip dodaje, że w tej chwili w biatlonie nie ma alternatywy dla kul z ołowiem, zaś propozycja wprowadzenia w tym sporcie karabinków laserowych to zdecydowanie zbyt odległa przyszłość.

- Nie jesteśmy na to gotowi. Musimy zrobić wszystko, by to powstrzymać - podsumował szwedzki działacz.

Presji ze strony Europejskiej Agencji Chemikaliów nie rozumie także Sebastian Samuelsson, dwukrotny medalista olimpijski z Pjongczangu.

- Moim zdaniem biathlon nie do końca jest szkodliwy dla środowiska. Strzelanie odbywa się w wyznaczonych strefach i nie ma problemu z tym, żeby później wysprzątać wszystkie pozostałości po pociskach. Mam nadzieję, że nawet jeśli zakaz zostanie wprowadzony, to dla biathlonu uda się zrobić jakiś wyjątek - skomentował Szwed.

Komisja Europejska będzie miała trzy miesiące, żeby zająć stanowisko w tej sprawie i wprowadzić w niej ewentualne poprawki. Ostateczna wersja zostanie następnie przekazana do Parlamentu Europejskiego do zatwierdzenia.

RI, Polsat Sport