Zwolnili trenera! Pracował tam trzy sezony

To już drugi raz, kiedy Flames rozstają się z Sutterem, który wcześniej trenował drużynę przez trzy sezony od 2002/03 do 2005/06. Dwukrotnie poprowadził Flames do fazy play off, w tym do finału Pucharu Stanleya, gdzie w 2004 roku przegrali z Tampa Bay Lightning.

- W imieniu właścicieli i wszystkich fanów Calgary Flames chcemy podziękować Darrylowi za jego łączne lata służby dla klubu i całej społeczności – powiedział John Bean, prezes i dyrektor generalny Flames.

64-letni Sutter nie zorganizował konferencji prasowej po sezonie, co doprowadziło do spekulacji, że jego stanowisko może być zagrożone. "Płomieniom" w bieżących rozgrywkach zabrakło zaledwie dwóch punktów do awansu do play off.

Eric Francis z kanału sportowego Sportsnet poinformował, że kilku kluczowych graczy zespołu wyjaśniło w wywiadach, że sytuacja w drużynie wymagała zmian.

- Przeprowadziłem wywiady z 25 graczami, sztabem szkoleniowym, rozmawiałem z wybitnymi agentami, którzy reprezentują kluczowych graczy w naszej drużynie. Stało się dla mnie jasne, że potrzebujemy nowego głosu, który nas poprowadzi – potwierdził to na poniedziałkowej konferencji prasowej Don Maloney, jeden z czołowych oficjeli klubu.

Sutter został zatrudniony przez Flames po raz drugi w skróconym sezonie 2020/21, po tym jak klub zwolnił Geoffa Warda.

Wcześniej poprowadził Los Angeles Kings do triumfów w Pucharze Stanleya w latach 2012 i 2014.

AA, PAP