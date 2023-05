Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Drużyna z Rzeszowa będzie ostatnią przeszkodą na drodze siatkarek ŁKS Commercecon w walce o tytuł, po który ostatni raz sięgnęły w 2019 roku. Podopieczne trenera Chiappiniego przez cały sezon potwierdzały swoje ambicje, pewnie zbliżając się do swojego celu.

Zobacz także: Finał PlusLigi 2023: Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Łodzianki przez całe rozgrywki prezentują bardzo wysoką i równą formę. Świetnie spisywały się w fazie zasadniczej ekstraklasy, w której doznały tylko jednej porażki i do play off przystąpiły z pierwszego miejsca. W pierwszej rundzie nie dały żadnych szans OnlyBio Pałacowi Bydgoszcz, w obu meczach zwyciężając 3:0. Seta nie straciły także w półfinale, w którym rywalizowały z BKS Bostik Bielsko-Biała.

– W domowym meczu wygraliśmy 3:0, ale nie było to proste. Jestem dumny z postawy zespołu w rewanżu, bo na pewno nie był to łatwy mecz. BKS bardzo dobrze zagrywa i podbija sporo piłek, co może być frustrujące. Łatwo można bowiem stracić cierpliwość i poddać się ich presji, dlatego jestem dumny z tego, co zrobiliśmy – ocenił półfinałową rywalizację trener ŁKS Commercecon.

Podkreślił, że awans do finału był jedynie kolejnym krokiem do realizacji celu.

W meczach fazy play-off łodzianki były faworytkami, ale w konfrontacji o tytuł zagrają z zespołem o podobnym potencjale. W rundzie zasadniczej prowadzona przez Stephane'a Antigę drużyna z Rzeszowa przegrała tylko dwa mecze, w obu ulegając łodziankom (2:3 i 0:3). Dlatego – zdaniem Chiappiniego - o zwycięstwach w finałowych starciach będą decydować detale.

– Na razie wygraliśmy tylko możliwość gry w finale, więc musimy teraz poświęcić chwilę na regenerację i przygotowanie. Ten czas jest bardzo ważny i dlatego prosiłem drużynę o skupienie się na zamknięciu półfinału w dwóch meczach. Teraz czeka nas wielka walka, bo zmierzymy się z zespołem, który przegrał tylko dwa mecze w ciągu całego sezonu zasadniczego. To bardzo silna drużyna i spodziewam się wyrównanych spotkań, w których prawdopodobnie zadecyduje opanowanie nerwów – tłumaczył włoski szkoleniowiec.

Kapitan ŁKS Commercecon Paulina Maj-Erwardt przyznała, że dla niej awans do finału był celem minimum. Przekonywała, że jej zespół stać na sięgnięcie po tytuł.

– Teraz będziemy grać o coś, co się ŁKS należało od dłuższego czasu i mam nadzieję, że historia się powtórzy i będziemy się cieszyć ze złota. Wiemy jednak, że jest to sport – są różne sytuacje, różne dyspozycje dnia, różne kwestie naokoło. Mam więc nadzieję, że będziemy w stanie mądrze do tego podejść i w ogólnym rozrachunku dobrze wykonamy swoją pracę – zaznaczyła libero.

Klub z Łodzi dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski (w 1983 i 2019 roku), za to Developres nie sięgnął jeszcze po tytuł, choć dla zespołu z Rzeszowa będzie to trzeci finał z rzędu - we wcześniejszych przegrywał z Grupą Azoty Chemikiem.

Rywalizacja o złoto toczy się do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz odbędzie się w środę w Łodzi, a kolejne zaplanowano w niedzielę 7 maja w Rzeszowie (godzina 14.45) oraz w środę 10 maja w Łódź Sport Arenie (godzina 17.30).

Transmisja pierwszego meczu finału Tauron Ligi ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport w środę 3 maja o godzinie 17.30.

RM, PAP