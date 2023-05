Trzy tytuły wicemistrza Polski i dwa brązowe medale - to dorobek siatkarek Developresu Rzeszów w ostatnich sześciu sezonach. – Czekamy na to złoto, bo po to gra się w mistrzostwach Polski, żeby zdobyć ten tytuł – przyznał wiceprezes klubu Marek Pieniążek. Relacja na żywo z pierwszego meczu finału Tauron Ligi ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów na Polsatsport.pl.

Rzeszowianki to jeden z najmocniejszych zespołów ostatnich lat, ale nigdy dotąd nie stanął na najwyższym stopniu podium. Tym razem w finale rywalem Developresu Bella Dolina będzie nie Chemik Police, ale zwycięzca fazy zasadniczej - ŁKS Commercecon Łódź.

– No cóż, statystyka nie przemawia za nami, ŁKS wygrał z nami trzy razy w tym sezonie - dwukrotnie w lidze i w półfinale Pucharu Polski. Mają więc duży handicap przede wszystkim mentalny, ale każdy mecz to inna historia. Z drugiej strony dwa mecze kończyły się po tie-breakach, a to świadczy o tym, że oba zespoły są bardzo wyrównane. Potencjały też są zbliżone, a często takich przypadkach decyduje dyspozycja dnia albo nawet w danym momencie – powiedział PAP Pieniążek.

Nie ukrywa on, że atutem w finałowej konfrontacji może być stabilny skład.

– Nasz skład w ostatnim sezonie mocno się nie zmienił, mamy te same zawodniczki na pozycjach rozgrywającej, przyjmujących, czy na libero. Doszło do tego kilka perspektywicznych dziewczyn, z których trener Stephane Antiga wyciąga "maksa" i to może być klucz do sukcesu – zaznaczył.

Jedna z liderek Developresu Jelena Blagojevic przyznała, że siła łódzkiego zespołu tkwi w grupie, ale też ma kilka mocnych punktów.

– Każda dziewczyna na każdej pozycji jest naprawdę dobra. Rozgrywająca Roberta Ratzke, atakująca Valentina Diouf, przyjmująca Lana Scuka, która rozgrywa naprawdę świetny sezon, podobnie jak Zuza Górecka. Do tego dochodzą środkowe. Ale po naszej stronie też są takie zawodniczki. Pokazałyśmy, że potrafimy grać nawet z najlepszymi zespołami w Europie i wierzę, że dużo zależy od nas – mówiła Serbka cytowana na oficjalnym portalu rozgrywek tauronliga.pl.

Pieniążek uważa, że kończący się sezon może już uznać za udany.

– Myślę, że awans do finału rozgrywek jest tu spełnieniem naszych oczekiwań. Do tego mamy za sobą fenomenalny sezon w Lidze Mistrzów, gdzie po raz drugi zakwalifikowaliśmy się do najlepszej ósemki – podsumował.

Rywalizacja w finale toczy się do trzech zwycięstw. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę w Łodzi (początek, godzina 17.30), a kolejne w niedzielę w Rzeszowie i 10 maja ponownie w Łodzi.

Relacja na żywo z pierwszego meczu finału Tauron Ligi ŁKS Commercecon Łódź – Developres Bella Dolina Rzeszów w środę 3 maja o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.

