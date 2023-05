Mikel Arteta wyjawił, dlaczego ściągnął do Arsenalu Jakuba Kiwiora

Po wygranym 3:1 meczu z Chelsea, trener Arsenalu Mikel Arteta nie szczędził pochwał w kierunku Jakuba Kiwiora. - Z każdym dniem stawał się coraz lepszy. Jest dużo bardziej stabilny, a przede wszystkim to zawodnik, którego lubię, dlatego ściągnąłem go do Arsenalu - przyznał Hiszpan.

Arsenal na przestrzeni ostatnich kolejek utracił pokaźną przewagę nad Manchesterem City i stracił pozycję lidera Premier League. W ostatniej kolejce podopieczni trenera Mikela Artety pokonali lokalnego rywala Chelsea FC 3:1 i z powrotem wrócili na pierwsze miejsce.

Ich główny oponent w wyścigu po mistrzowski tytuł ma jednak przed sobą dwa zaległe spotkania. Można więc spodziewać się kolejnej wymiany na "fotelu lidera".

Londyńczycy stracili zaledwie jedną bramkę we wtorkowym spotkaniu przeciwko "The Blues". Do dobrego wyniku przyczynił się Jakub Kiwior, który w duecie z Gabrielem Magalhaesem, rozegrał cały mecz w obronie "Kanonierów". Polak został doceniony przez swojego szkoleniowca.

- Jakub Kiwior ma wielki potencjał, a będzie jeszcze lepszy. Gra przeciwko piłkarzom Chelsea była dla niego dużym wyzwaniem i myślę, że poradził sobie naprawdę dobrze. Jego współpraca z Gabrielem wyglądała dobrze. Kuba wyglądał świeżo, sprawiał wrażenie gotowego i naprawdę zdeterminowanego zawodnika.

Hiszpan kontynuował pochwały w kierunku polskiego defensora, doceniając jego postępy na boisku, ale i poza nim.

- Z każdym dniem stawał się coraz lepszy. Nie tylko pod względem treningu, ale też w kontekście językowym czy pracy z zespołem. Jest dużo bardziej stabilny, a przede wszystkim to zawodnik, którego lubię, dlatego ściągnąłem go do Arsenalu - mówił 41-latek.

Swój występ oraz wygraną Arsenalu postanowił skomentować także sam wyżej wymieniony piłkarz.

- Wydaje się, że to łatwa wygrana, ale dobrze weszliśmy w mecz. Cieszę się, że w końcu dostałem szansę gry w pierwszym składzie. To dla mnie ważne, by łapać minuty na boisku. Cieszę się, że w jakimś stopniu mogłem pomóc kolegom - przyznał reprezentant Polski.

Jakub Kiwior trafił do Arsenalu w styczniu. Klub z Londynu zapłacił za byłego defensora Spezii 25 mln euro. Nie licząc meczu z Chelsea, Polak otrzymał dotychczas trzy szanse od Mikela Artety. Najpierw 71 minut w zremisowanym 2:2 meczu ze Sportingiem Lizbona w 1/8 finału Ligi Europy. Później dwukrotnie wszedł z ławki rezerwowych - w wygranym 4:1 spotkaniu z Crystal Palace i zremisowanym 2:2 starciu z Liverpoolem.

