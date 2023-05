Sensacyjne odejście z Barcelony! Tego nikt się nie spodziewał

To właśnie on był kluczową postacią "Blaugrany" w ostatnich okienkach transferowych. Dzięki jego świetnej pracy udało się sprowadzić m.in. Roberta Lewandowskiego czy Julesa Kounde. Fani bardzo cenili jego umiejętnośc i nie spodziewali się, że w wtorkowy wieczór zobaczą taki komunikat ze strony klubu.



W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że Alemany odejdzie z Barcelony, by zacząć nowy projekt zawodowy. Jego kontrakt wygasał w 2024 roku, lecz po rozmowie z Joanem Laportą miało dojść do porozumienia. Alemany ma pozostać w klubie do zakończenia letniego okienka transferowego 2023.

Hiszpańskie media poinformowały, że Alemanym interesuje się Aston Villa, która miała złożyć mu wielką ofertę. Miałby tam współpracować z Unaiem Emerym. Do gry może włączyć się też m.in. Newcastle United.

Według Gerarda Romero, Alemany nie był zadowolony, w jakim kierunku zmierza Barcelona. Ważnym aspektem był brak m.in. brak swobody działań. Z kolei Toni Juanmarti z "Relevo" dodał, że dyrektor sportowy nie był zwolennikiem powrotu Lionela Messiego na Spotify Camp Nou.

jb, Polsat Sport