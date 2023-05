Strzelanina w szkole w Belgradzie. Nie żyje córka siatkarskiego trenera

W środę rano w szkole w centrum Belgradu 14-latek otworzył ogień do uczniów i pracowników szkoły podstawowej. W wyniku strzelaniny zginęło ośmioro dzieci i woźny; nauczycielka i sześcioro dzieci trafiło do szpitala. Jedną z ofiar jest córka byłego siatkarza, a obecnie trenera - Dragana Kobilsjkiego.

Do strzelaniny doszło około godz. 8:40 w środę 3 maja 2023 roku. Po otworzeniu ognia do uczniów i pracowników szkoły 14-letni Vladislav Ribnikar zbiegł, po czym został schwytany przez policję. Funkcjonariusze podali, że chłopiec użył w czasie ataku pistoletu należącego do jego ojca. Podczas tego wydarzenia zginęło ośmioro dzieci i woźny. Jak podaje portal "sportklub.n1info.rs" jedną z ofiar jest córka byłego siatkarza, a obecnie trenera - Dragana Kobilsjkiego.

Jak poinformowała w środę serbska prokuratura, sprawca zamachu nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej, gdyż w momencie popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 14 lat.

Ustawodawstwo Serbii przewiduje odpowiedzialność karną osób, które mają ukończone 14 lat. Nastoletni zamachowiec, który w środę rano zabił w serbskiej stolicy dziewięć osób, skończy 14 lat dopiero 30 lipca 2023 roku. Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić ogłosił, że zamachowiec zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Dodał, że zatrzymano również jego matkę. Prokuratura zdecydowała o zatrzymaniu ojca nastolatka na 48 godzin w związku z podejrzeniem popełnienia "ciężkiego przestępstwa przeciwko ogólnemu bezpieczeństwu". Wcześniej policja poinformowała, że ojciec wraz z synem razem trenowali strzelanie. 14-latek - w szkole, w której był uczniem - otworzył ogień do kolegów i pracowników placówki, zabijając dziewięć i raniąc siedem osób. Został następnie zatrzymany na terenie szkoły, chwilę po przeprowadzonym ataku. W Serbii ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Dragan Kobiljski, którego córka zginęła podczas strzelaniny, grał w takich klubach jak Partizan Belgrad czy Rennes Volley. Jako trener prowadził między innymi zespoły Crvena Zvezda i SCM Zalau.

