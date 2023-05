Wszystko jasne w Energa Basket Lidze! Już wiadomo, kto zagra w fazie play-off

Obrońca tytułu Śląsk Wrocław został najlepszą ekipą sezonu zasadniczego ekstraklasy koszykarzy i z "jedynką" przystąpi do play off. W 30. kolejce w kilku meczach było sporo emocji, bo decydowała się kolejność miejsc 3-6, ale największe w Toruniu. Tam Arriva Twarde Pierniki zdołała się utrzymać.

Zadecydowała o tym wygrana torunian z zespołem Tauron GTK Gliwice 96:89 i jednoczesna porażka Enea Abramczyk Bydgoszcz w Dąbrowie Górniczej z MKS 89:92. Zespół z Torunia (9-21) odniósł jedno zwycięstwo więcej niż z drużyna z Bydgoszczy, która opuszcza ekstraklasę.

Wrocławianie sensacyjnie ulegli w ostatniej kolejce na własnym parkiecie Rawlplug Sokołowi Łańcut 75:76, przegrywając walkę pod tablicami aż 34:46. Pierwszej pozycji jednak nie stracili.

W ostatniej kolejce najciekawiej było we Włocławku, gdzie BM Stal Ostrów Wlkp. pokonała zdobywcę Pucharu Europy FIBA - Anwil 88:86, kończąc passę siedmiu zwycięstw zespołu trenera Przemysława Frasunkiewicza w Energa Basket Lidze. Gospodarzom nie pomogło double-double kapitana Kamila Łączyńskiego, który miał 17 pkt i 11 asyst.

Ostrowianie dzięki wygranej zajęli trzecie miejsce w tabeli (bilans 20-10), za Śląskiem i Kingiem Szczecin (obydwa zespoły miały identyczny bilans 22-8, o kolejności decydowały mecze bezpośrednie). Ten ostatni klub po raz pierwszy w historii zakończył rywalizację I etapu na drugiej pozycji.

Legia Warszawa, wicemistrz kraju, pokonała Enea Zastal BC Zielona Góra 87:81, co dla zespołu przyjezdnego, prowadzonego przez trenera Olivera Vidina oznaczało wyeliminowanie z rywalizacji o medale MP. Jak powiedział serbski szkoleniowiec na konferencji prasowej, to jego pierwszy sezon od 15 lat pracy, gdy drużyna przez niego prowadzona nie awansowała do play off.

Stołeczny zespół, pod wodzą trenera Wojciecha Kamińskiego, zajął czwarte miejsce (20-10) i zmierzy się w ćwierćfinale z PGE Spójnią Stargard, która uplasowała się na piątej pozycji (18-12).

Ciekawie w ćwierćfinałach zapowiadają się pojedynki Śląska ze zdobywcą Pucharu Polski - Treflem Sopot, który zajął dopiero ósmą lokatę, po tym jak w końcówce sezonu przegrał siedem meczów z rzędu.

BM Stal Ostrów Wlkp. zmierzy się w walce o półfinał z szóstym zespołem - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (17-13), a King rywalizować będzie z Anwilem (17-13) w innym ćwierćfinale. Walka rozpoczyna się już w sobotę i niedzielę, i toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Ewentualne, ostatnie spotkania numer pięć we wszystkich parach odbędą się 16 i 17 maja.

Do trzech zwycięstw rozgrywane będą także półfinały, w których pary utworzą zwycięzcy ćwierćfinałów: 1/8 (Śląsk/Trefl) - 4/5 (Legia/Spójnia) oraz 2/7 (King/Anwil) - 3/6 (BM Stal/Czarni). Półfinały rozpoczną się 19 i 20 maja.

Wyniki meczów ostatniej kolejki rundy zasadniczej Energa Basket Ligi:

Śląsk Wrocław - Rawlplug Sokół Łańcut 75:76 (27:25, 20:14, 16:22, 12:15)

Legia Warszawa - Enea Zastal BC Zielona Góra 87:81 (17:27, 29:14, 24:25, 17:15)

Anwil Włocławek - BM Stal Ostrów Wlkp. 86:88 (17:28, 18:13, 25:25, 26:22)

PGE Spójnia Stargard - Polski Cukier Start Lublin 99:106 (21:25, 21:24, 29:27, 28:30)

MKS Dąbrowa Górnicza - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 92:89 (24:21, 17:23, 24:23, 27:22)

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Tauron GTK Gliwice 96:89 (22:26, 21:21, 26:30, 27:12)

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot 83:60 (28:20, 16:16, 18:13, 21:11)

King Szczecin - Suzuki Arka Gdynia 98:93 (23:13, 22:19, 26:21, 27:40)

Pary play Energa Basket Ligi:

WKS Śląsk Wrocław (1) - Trefl Sopot (8)

King Szczecin (2) - Anwil Włocławek (7)

BM Stal Ostrów Wielkopolski (3) - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (6)

Legia Warszawa (4) - PGE Spójnia Stargard (5)

AA, PAP