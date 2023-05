Znamy MVP sezonu zasadniczego NBA

Embiid otrzymał 73 pierwsze miejsca w głosowaniu dziennikarzy. Jego najpoważniejszymi rywalami byli zdobywca tego trofeum w dwóch poprzednich latach Serb Nikola Jokic (Denver Nuggets) - 15 i triumfator z 2019 i 2020 roku Grek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - 12.



Urodzony w Yaounde, 29-letni Kameruńczyk, uzyskiwał w sezonie zasadniczym średnio 33,1 pkt, zdobywając drugi raz z rzędu tytuł króla strzelców. Miał także średnio 10,2 zbiórki i wyrównał rekord kariery w asystach - 4,2.

"To była długa droga, przeszedłem tak wiele, wykonałem dużo pracy. I nie mówię tylko o koszykówce. Dobrze jest być tu, gdzie jestem" - powiedział Embiid po ogłoszeniu wyników głosowania.

Do ligi NBA został wybrany z trzecim numerem draftu 2014 przez klub z Filadelfii, ale z powodu kontuzji prawej stopy zadebiutował w rozgrywkach dopiero dwa lata później.

Mierzący 213 cm i ważący 127 kg środkowy swą postawą od początku potwierdzał, że Afryka może dostarczać coraz więcej utalentowanych koszykarzy do ligi NBA.

"Chciałabym, żeby ludzie dzięki mojej drodze dowiedzieli się, że w życiu wszystko jest możliwe. Że wymaga to dużo pracy, trochę szczęścia, ale wszystko jest możliwe, cokolwiek chcesz robić. Od momentu, w którym uwierzysz w to, co robisz" - podkreślił.

W trwającej fazie play off w lidze NBA Embiid z powodu kontuzji prawego kolana nie wystąpił w jednym meczu pierwszej rundy z Brooklyn Nets oraz w inaugurującym półfinałową rywalizację w Konferencji Wschodniej spotkaniu z Boston Celtics, które jego koledzy wygrali i prowadzą 1-0.