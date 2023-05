Niesłusznie oskarżony. Rosjanin wyjawił prawdę o Krychowiaku

Po agresji Rosji na Ukrainie część zawodników drużyny FK Krasnodaru poprosiło klub o rozwiązanie kontraktów. Wśród nich był pomocnik reprezentacji Polski - Grzegorz Krychowiak. W reakcji, prokremlowskie media nazwały go ,,szczurem" i oskarżyły o podjudzanie do buntu wewnątrz szatni. Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawił były kolega Krychowiaka - Aleks Matsukatow.

Wojna na Ukrainie trwa od ponad roku. W jej wyniku śmierć poniosło wielu niewinnych ludzi. Po bestialskim akcie rosyjskiej agresji część piłkarzy występujących w kraju rządzonym przez Putina zdecydowało się zakończyć współpracę z klubami i nie dostarczać rozrywki miejscowej publiczności.

Wśród nich znalazł się Grzegorz Krychowiak. Pomocnik reprezentacji Polski od pierwszych dni wojny, jasno deklarował, że nie zamierza dłużej zakładać koszulki FK Krasnodaru. Korzystając z pomocy FIFA, która postanowiła wydłużyć okno transferowe, Polak udał się na wypożyczenie do AEK-u Ateny, a po upływie rundy wiosennej, przeniósł się do Al-Shabab. Reakcja rosyjskich mediów była jednoznaczna. Polak stał się symbolem buntu, a proputinowscy dziennikarze nazwali go ''szczurem" i oskarżyli o podżeganie do buntu w szatni Krasnodaru. Ich zdaniem Krychowiak miał namawiać kolegów z zespołu do odejścia z drużyny i opuszczenia Rosji. Okazuje się, że tak jak w większości przypadków, tamtejsza prasa zmyśliła tę historię.

Nowe światło na sprawę rzuca wypowiedź Aleksa Matsukatowa. Piłkarz FK Krasnodaru, pozostający obecnie na wypożyczeniu w Akron Togliatti, w rozmowie z Portal sport24.ru przyznał:

- Dotarły do mnie informacje, że Krychowiak namawiał chłopaków do odejścia z klubu, ale z tego co słyszałem, było wręcz odwrotnie. Grzegorz przekonywał wszystkich do pozostania w Krasnodarze. To, co pisały media było związane z tym, że Polska jako kraj była przeciwna działaniom Rosji. Nie zapominajmy jednak, że on był kapitanem drużyny - dodaje Matsukatow.

W obecnym sezonie w barwach Al-Shabab Krychowiak rozegrał 25 spotkań, w których zdobył trzy bramki i dwie asysty. Zespół Polaka zajmuje w lidze trzecie miejsce. Pomocnik kadry wciąż nie może być jednak pewny swojej przyszłości. Wypożyczenie do klubu z Arabii Saudyjskiej kończy się wraz z upływającym sezonem. Jeśli FIFA nie przedłuży decyzji o zawieszeniu wykonywania kontraktów, Polak będzie zmuszony wrócić do Krasnodaru.

Karol Płatek, Polsat Sport