Znana tenisistka zmaga się z depresją. "Czasami moja głowa nie jest przygotowana"

Hiszpanka w kwietniu 2022 roku zajmowała drugie miejsce w rankingu WTA i miała toczyć bój z Igą Świątek o fotel liderki, jednak problemy zdrowotne spowodowały u niej ogromny spadek formy. To właśnie z powodu urazu zawodniczka nie mogła wziąć udziału w tegorocznej edycji Australian Open.

Aktualnie Badosa plasuje się na 42. pozycji w światowym rankingu i ostatnie turnieje z jej udziałem wskazują na to, że jest ona zmotywowana, aby wrócić do swojej najwyższej dyspozycji. Tenisistka już wcześniej otwarcie mówiła o tym, że boryka się z depresją. Przy okazji sesji zdjęciowej do najnowszego numeru hiszpańskiego "Glamour" zawodniczka ponownie poruszyła temat swojej choroby.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Glamour Spain (@glamourspain)

"Czasami moja głowa nie jest przygotowana, aby wytrzymać całą tę presję, ten wymóg grania przed 20 000 ludzi, przed prasą, przed samą sobą. Wiele rzeczy się na to wszystko składa. Ponadto istnieją media społecznościowe, które również mają jakiś wpływ na psychikę. Dlatego są zawodnicy, którzy przechodzą na emeryturę, doświadczają niepokoju, depresji. Ja podróżuję z bardzo dużym zespołem, który zawsze jest ze mną i mnie wspiera. Jestem tenisistką i umrę będąc tenisistką. Nawet jeśli przejdę na emeryturę, to wiem, że ktoś przy mnie zostanie" - powiedziała hiszpańska zawodniczka.

Badosa przyznała, że gdyby nie tenis, wiązałaby swoją przyszłość z modelingiem, który jest bliski jej sercu. - To ma związek z moimi rodzicami. Od zawsze byli w świecie mody. Najpierw byli modelkami. a Potem, kiedy skończyli studia, zostali fotografami. Od urodzenia jestem blisko związana z modą. Teraz również mój partner (Juan Betancourt) jest modelem - wyznała 25-latka.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Glamour Spain (@glamourspain)

HS, Polsat Sport