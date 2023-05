SuperLega: Cucine Lube Civitanova - Trentino Volley. Relacja i wynik na żywo

Rywalizacja o mistrzostwo kraju toczy się do trzech wygranych meczów. Bliżej tego sukcesu są zawodnicy z Trydentu, którzy wykorzystali atut własnej hali i zwyciężyli pierwsze starcie 3:1. Warto jednak zauważyć, że spotkanie było niesamowicie wyrównane, poza czwartym setem, w którym gospodarze pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 17 punktów. Pozostałe trzy partie zawsze kończyły się rezultatem 25:23 dla którejś ze stron.

Również rewanż zapowiada się emocjonująco. W rundzie zasadniczej to Trentino wygrało na parkiecie Lube 3:1. W dotychczasowych trzech konfrontacjach obu drużyn w tym sezonie siatkarze Cucine wygrali tylko raz.

Ewentualna wygrana gości w czwartkowy wieczór bardzo mocno przybliży ich do mistrzostwa. Na papierze to właśnie finaliści dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów są faworytem, plasując się po fazie zasadniczej na drugiej lokacie i ustępując jedynie Sir Sicoma Monini Perugia, która sensacyjnie odpadła już w pierwszej rundzie play-off. Cucine do decydującej batalii o scudetto przystąpiło z czwartej pozycji, a w półfinale było blisko podzielenia losu podopiecznych Andrei Anastasiego i odpadnięcia z ich pogromcami - Power Volley Milano. Ostatecznie o awansie do finału zadecydował dopiero piąty mecz.

Również Trentino było o krok od odpadnięcia z niżej notowanym przeciwnikiem, jako że w półfinale potrzebowało aż pięciu spotkań, aby poradzić sobie z szóstą po rundzie zasadniczej Piacenzą. Półfinały to już jednak historia.

Trzeci mecz finałowy, który może po czwartkowej batalii okazać się ostatnim, zaplanowany został na 7 maja w Trydencie.

KN, Polsat Sport