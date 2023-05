Trener polskiej kadry liczy na medale. Mistrzostwa świata tuż, tuż

Pierwszych triumfatorów w Dausze poznamy 7 maja. Dzień wcześniej odbędzie się losowanie. Reprezentacja Polski w mistrzostwach, w których wystąpi 660 judoków i judoczek z blisko 100 krajów, będzie liczyła dziesięcioro zawodników.

- Forma dziewczyn rośnie. W ostatnim okresie, z treningu na trening zmniejszamy obciążenia. Zbliżamy się do docelowej imprezy w tym roku, czyli mistrzostw świata - mówił Zagrodnik tuż przed wyjazdem w czasie dwutygodniowego zgrupowania w Zakopanem.

Szymańska w tym półroczu kilka razy zajmowała miejsca w czołowej trójce kat. 63 kg, łącznie z punktowanymi wysoko zawodami Gran Slam. Jako jedyna z biało-czerwonych jest rozstawiona (nr 5), co znacznie ułatwia drogę w turniejowej drabince. Z kolei Pacut-Kłoczko (78 kg) to brązowa medalistka MŚ z zeszłego roku. W ostatnim okresie jej przygotowania utrudniały drobne kontuzje z kolanem, ale nie powinno to wpłynąć na jej postawę na tatami.

W przypadku pozostałych czterech judoczek dużo zależeć będzie od losowania. Trener Zagrodnik liczy na obiecujący występ Julii Kowalczyk (57 kg), która w dorobku ma już medal (brązowy z 2019) mistrzostw świata.

Podobnie sprawa przedstawia się z czwórką polskich judoków. Ich dłuższy udział w turnieju w dużej mierze determinuje losowanie. W MŚ mogą brać udział zawodnicy z pierwszej setki światowego rankingu. Najwyżej z Polaków w tym zestawieniu klasyfikowany jest na 46. miejscu Adam Stodolski (73 kg). Jedną pozycję niżej zajmuje mistrz Polski w tej wadze, Ksawery Morka.

W biało-czerwonej kadrze zabrakło kontuzjowanych, wicemistrza Europy Piotra Kuczery (100 kg) i Sebastiana Marcinkiewicza (81 kg).

Każdy zawodnik z polskiej kadry wylatuje do Kataru na cztery dnie przed swoim startem. Program zawodów przewiduje wyłonienie zwycięzców, zarówno wśród kobiet i mężczyzn, po jednej kategorii wagowej każdego dnia.

Zagrodnik przyznał, że od jakiegoś czasu obserwował konta judoków Rosji w mediach społecznościowych, które wskazywały, że szykują się oni do startu. Przypuszczenia się potwierdziły dopuszczeniem ich, także Białorusinów, jako neutralnych do udziału w MŚ.

- Spodziewaliśmy się takiej reakcji. Decyzję podjął Komitet Wykonawczy międzynarodowej federacji. Zasiada w nim 27 osób, z czego tylko dziewięć jest z Europy. Być może momenty przesilenia pojawią się podczas mistrzostw świata, w sensie rozmów. Wówczas zostanie zmieniona decyzja ws. startu w imprezach międzynarodowych, jeśli będzie duży nacisk ze strony krajowych federacji - przyznał Jarosław Wołowicz, kierownik wyszkolenia PZJudo.

Organizatorzy przygotowali 800 tys. euro na nagrody. I tak: złoty medalista otrzyma 26, srebrny - 15, a brązowy - 8 tys. euro. Każdy z wyróżnionych zawodników obowiązkowo musi przekazać 20 procent tej sumy swojemu trenerowi.

Walki judoków odbywać się będą w Ali Bin Hamad al-Attiyah Arena. Obiekt w stolicy Kataru został zbudowany na potrzeby mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych w 2015 roku. Niektóre mecze rozgrywała w nim reprezentacja Polski w drodze po brązowy medal.

Polskich judoków zabraknie w turnieju drużynowym, który zakończy rywalizację w MŚ. Do tej pory wywalczyli oni na mundialu 34 krążki, w tym sześć złotych.

Po mistrzostwach w Katarze biało-czerwoni wystąpią w trzech turniejach, w których tylko połowa zdobytych punktów będzie się liczyła do rankingu olimpijskiego. Są to Grand Prix Austrii, Dushanbe Grand Prix i Qazaqstan Barysy Grand Slam. Od Grand Slam w Ułan Bator (23-25 czerwca) będzie sumowana już pełna punktacja do kwalifikacji Paryż 2024.

JŻ, PAP