Już w piątek poznamy finalistów turnieju ATP w Madrycie. Carlos Alcaraz nie zawodzi i pewnie zmierza po swój drugi tytuł w stolicy Hiszpanii. W ćwierćfinale 20-latek pokonał Karena Chaczanowa, z którym rozprawił się w dwóch setach (6:4, 7:5). Doping madryckich kibiców sprawia, że triumfator zeszłorocznego US Open stracił dotychczas zaledwie jednego seta. W półfinale Alcaraza czeka jednak starcie z zawodnikiem, z którym jeszcze nie mierzył się w swojej karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Znana tenisistka zmaga się z depresją. "Czasami moja głowa nie jest przygotowana"

Corić to doświadczony gracz w meczach o stawkę i na pewno będzie chciał wykorzystać ten fakt na swoją korzyść. Chorwat podobnie jak swój rywal ma na koncie tylko jednego straconego seta w turnieju. W 1/16 finału 26-latek wyeliminował Huberta Hurkacza, natomiast w ćwierćfinale rewelację imprezy, czyli Niemca Daniela Altmaiera (6:3, 6:3). Awans do finału i pokonanie ulubieńca trybun stanowi trudne zadanie, jeśli jednak Corić tego dokona, będzie to dla niego wielkim osiągnięciem.

Relacja na żywo z meczu Alcaraz - Corić na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

HS, Polsat Sport