Euroliga: Fenerbahce pokonał Olympiakos, będzie potrzebny piąty mecz

Fenerbahce Stambuł pokonał we własnej hali najlepszą drużynę sezonu regularnego Olympiakos Pireus 73:69 w czwartym meczu ćwierćfinału Euroligi koszykarzy i doprowadził do remisu. Oznacza to, że piąty, decydujący o awansie do turnieju finałowego pojedynek odbędzie się w Pireusie we wtorek.