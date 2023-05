W piątkowe popołudnie dojdzie do starcia na dnie ligowej tabeli. Chojniczanka Chojnice, czerwona latarnia Fortuna 1 Ligi, zmierzy się z przedostatnią Sandecją Nowy Sącz. Która z drużyn przedłuży swoje nadzieje na pozostanie na zapleczu Ekstraklasy? Relacja na żywo z meczu Chojniczanka Chojnice - Sandecja Nowy Sącz na Polsatsport.pl.

Po 29 kolejkach oba zespoły mają odpowiednio 22 i 23 punkty. Zajmująca ostatnią dającą utrzymanie pozycję Apklan Resovia Rzeszów ma 32 "oczka", czyli o 9 więcej niż Sandecja Nowy Sącz. W pozostanie "Chluby Grodu Tura" i "Biało-Czarnych" w Fortuna 1 Lidze wierzą już chyba tylko najwięksi optymiści.

Sport wielokrotnie pokazywał jednak, że dopóki są matematyczne szanse na sukces, nie można tracić wiary. Do zakończenia sezonu pozostało - włącznie z dzisiejszym - jeszcze pięć spotkań, co oznacza, że do zdobycia jest 15 punktów. Komplet zwycięstw mógłby - przy dobrym układzie innych wyników - zapewnić outsiderom rozgrywek utrzymanie.

Trudno jednak o optymizm, gdy Chojniczanka ostatnie ligowe spotkanie wygrała 13 lutego, pokonując równie słabą Skrę Częstochowa, zaś Sandecja w 2023 roku wygrała tylko dwa spośród jedenastu rozegranych meczów. Obie drużyny wydają się więc pogodzone ze spadkiem, ale dla obu zwycięstwo w piątek mogłoby być tak bardzo potrzebnym bodźcem do walki do końca. W jesiennym starciu tych zespołów górą była Sandecja, która wygrała 2:1. Jak będzie tym razem?

Relacja na żywo z meczu Chojniczanka Chojnice - Sandecja Nowy Sącz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

RI, Polsat Sport