Po 29 rozegranych spotkaniach łodzianie mają na koncie 56 punktów i prowadzą w tabeli Fortuna 1 Ligi, wyprzedzając o trzy punkty drużynę Ruchu Chorzów i o pięć swojego dzisiejszego rywala, krakowską Wisłę.

ZOBACZ TAKŻE: Patryk Małecki: Wisła Kraków gra najlepszą piłkę w Fortuna 1 Lidze

"Biała Gwiazda" po średnio udanej jesieni wiosną spisuje się kapitalnie. Krakowianie w jedenastu spotkaniach rundy rewanżowej zgromadzili aż 27 punktów, zaś łodzianie - tylko 19. Doskonała forma Wisły sprawiła, że ekipa spod Wawelu marzy o zajęciu miejsca, dającego bezpośredni awans do Ekstraklasy. ŁKS z kolei nie chce tego miejsca stracić i zrobi wszystko, by zastopować idącą jak burza drużynę trenera Radosława Sobolewskiego. A da się to zrobić, co w ostatnich tygodniach pokazywały na własnych stadionach chorzowski Ruch i Puszcza Niepołomice.

Aby myśleć o sukcesie, ŁKS musi jednak poprawić skuteczność. "Rycerze Wiosny" w tej rundzie strzeliły w 11 meczach tylko 19 goli, z czego aż 5 w wygranym spotkaniu z Chrobrym Głogów. W pięciu ostatnich starciach łodzianie nie byli w stanie wbić rywalom więcej niż 2 gole. Delikatnie szwankuje także obrona, bo ŁKS po raz ostatni zachował czyste konto 12 marca, w wygranym 1:0 meczu ze Stalą Rzeszów. To właśnie dlatego piątkowe starcie urasta niemalże do rangi "być albo nie być" dla ekipy trenera Kazimierza Moskala.

Spotkanie, rozgrywane w ramach 30. kolejki Fortuna 1 Ligi, będzie 130 oficjalnym starciem obu ekip. Bilans jest korzystny dla ekipy spod Wawelu, która triumfowała 65 razy. 38 razy górą byli łodzianie, a 26 meczów kończyło się podziałem punktów. W poprzedniej rundzie w Krakowie padł remis 2:2, zaś jeśli chcielibyśmy przypomnieć ostatnie zwycięstwo ŁKS-u nad Wisłą, musielibyśmy cofnąć się aż do 19 listopada 2006 roku, gdy obie drużyny grały jeszcze w Ekstraklasie. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu ŁKS Łódź - Wisła Kraków w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek spotkania o godzinie 20:30. Przedmeczowe studio już od 19:30.

RI, Polsat Sport