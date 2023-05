- To piąta edycja tej imprezy, której towarzyszy rekordowa frekwencja. Udział tak wielu zawodniczek wymusza na nas pracę przez prawie całą dobę. Rozpoczynamy występy już o godzinie 8.30 rano, kończymy o 21 – stwierdziła w piątek na konferencji prasowej w Gdyni dyrektorka turnieju Anna Mrozińska.

Kibice będą mogli obejrzeć w Gdyni wiele znakomitych zawodniczek, na czele z aktualną mistrzynią świata Włoszką Sofią Raffaeli oraz brązową medalistką czempionatu globu Bułgarką Stilianą Nikołową. Na starcie staną również finalistki igrzysk olimpijskich w Tokio Milena Baldassarri z Włoch i Ukrainka Krystyna Pogranyczna.

- W Gdyni wystąpi też cała kadra Polski – nasze zawodniczki będzie można zobaczyć w układach zespołowych seniorek i juniorek oraz w zmaganiach indywidualnych – dodała wiceprezes PZG ds. gimnastyki artystycznej Adriana Szymańska.

W turnieju zaprezentują się także reprezentantki Polski, które na początku kwietnia w Sofii w zawodach Pucharu Świata triumfowały w ćwiczeniu z trzema wstążkami i dwiema piłkami: Małgorzata Roszatycka, Milena Górska, Madoka Przybylska, Julia Wojciechowska i Magdalena Szewczuk. To była pierwsza wygrana biało-czerwonych w tym cyklu w jego 40-letniej historii.

-Dla naszego zespołu jest to bardzo ważna impreza. Jesteśmy w przededniu wyjazdu do Baku na mistrzostwa Europy, zatem jest to dla nas doskonała okazja do sprawdzenia naszej formy. Zaczniemy od układu z pięcioma obręczami, a później zaprezentujemy się w układzie wstążki-piłki – wyjaśniła trenerka kadry Inga Buczyńska.

Impreza potrwa do niedzieli – zakończy je około godz. 19 „Pokaz Mistrzyń”.

- Gimnastyka artystyczna to nie tylko sport i rywalizacja. To także artyzm i muzyka, to pewnego rodzaju teatr. To naprawdę piękna dyscyplina sportu, która wymaga jednak niesamowitego poświęcenia i pracowitości. Te dziewczyny trenują osiem godzin dziennie – podkreślił Blanik.

Prezes PZG zaznaczył, że są to największe gimnastyczne zawody w Polsce.

- Jest to również liczący się międzynarodowy turniej, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Warto podkreślić, że przyjechały do nas zawodniczki z czterech kontynentów, są również przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej, co też podkreśla jego rangę. Czynimy starania, aby w przyszłości ta impreza miała rangę Pucharu Świata – podsumował złoty i brązowy medalista olimpijski w skoku.

psz, PAP