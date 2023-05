To będzie koniec pewnej ery w Rakowie Częstochowa. Papszun w kwietniu ogłosił, że po siedmiu latach żegna się z Rakowem Częstochowa. Szkoleniowiec nie zdradził jednak, jakie są jego dalsze plany. - Nie mam żadnego planu. Jeżeli będzie przerwa, to okej, ale jeżeli trafi się praca, to też w porządku - przyznał wówczas szkoleniowiec.

ZOBACZ TAKŻE: Piotr Zieliński i koledzy zwariowali ze szczęścia! Zdjęcia obiegły internet (ZDJĘCIA)

Jak poinformował serwis sportowefakty.wp.pl, powołując się na greckiego dziennikarza Giannisa Georgopoulosa, 48-letni trener nie może narzekać na brak zainteresowania. Agenci Papszuna przedstawili jego kandydaturę Olympiakosowi Pireus, który aktualnie jest w trakcie poszukiwań nowego szkoleniowca. Obecnie, po rezygnacji Michela, drużynę prowadzi tymczasowo Jose Anigo.

Papszun cieszy się w Grecji wysokimi notowaniami i postrzega się go, jako mocnego kandydata do objęcia tej posady. Klub rozważa także inne opcje dostępne na rynku - Hernana Crespo, Diego Martineza, Gennaro Gattuso, Alfreda Schreudera czy Siergieja Rebrowa. Na rozwój sytuacji trzeba będzie poczekać, jednak polski trener swoimi osiągnięciami w Polsce na pewno daje władzom Olympiakosu Pireus wiele do myślenia.

Drużyna z Pireusu to rekordzista pod względem tytułów zdobytych na poziomie greckiej ekstraklasy (47), a także wielokrotny uczestnik europejskich pucharów. W tym sezonie drużyna rywalizowała w rozgrywkach Ligi Europy, jednak zmagania zakończyła na fazie grupowej.

Siedem lat Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa Zobacz galerię

HS, Polsat Sport