Tenisowe emocje na zapleczu LOTTO SuperLIGI!

Tegoroczne rozgrywki forBET 1 LIGA zapowiadają się emocjonująco. Trudno wskazać faworyta, a walka o awans będzie się toczyć do ostatniej kolejki. Pierwsza odsłona już w sobotę!

Już wkrótce wszystkie oczy zwrócone będą w stronę LOTTO SuperLIGI, ale nie mniej ciekawie będzie w forBET 1.LIDZE. Już pierwszy sezon pokazał, że walka o awans może dostarczyć sporych emocji. Przypomnijmy, że triumfator rozgrywek forBET 1.LIGA uzyska bezpośrednią przepustkę do LOTTO SuperLIGI, natomiast drużyna, która zajmie 2. miejsce w tabeli stoczy bój o kwalifikację z przedostatnią drużyną sezonu zasadniczego najwyższej klasy rozgrywkowej.

Już pierwsza kolejka zapowiada się bardzo emocjonująco. Na Wybrzeżu liczą na dobry występ KT GAT Gdańsk, który podejmować będzie wrocławski COME-ON. W drużynie gospodarzy pierwsze skrzypce powinna grać Weronika Ewald, która w tym roku dotarła do ćwierćfinału juniorskiego singla w Australian Open. Weronika jest obecnie drugą najwyżej notowaną Polską w światowym rankingu juniorek ITF (60. miejsce), a ostatnia otrzymała powołanie do seniorskiej kadry Polski na mecz z Kazachstanem w ramach Billie Jean Cup. Po drugiej stronie kortu warto zwrócić uwagę na młodszą siostrą Huberta Hurkacza – Nina Hurkacz, która być może już wkrótce dorówna osiągnięciom swojego brata. Silnym punktem zespołu będzie doświadczony Błażej Koniusz, zwycięzca juniorskiego Australian Open w grze podwójnej z 2006 roku.

Stolica Dolnego Śląska może pochwalić się dwoma przedstawicielami w forBET 1.LIGA. Drugi z tamtejszych klubów - TIM GWARDIA Wrocław, w zeszłym sezonie był bliski historycznego awansu do LOTTO SuperLIGI, ale w decydującym spotkaniu uległ po zaciętej walce Parkowi Tenisowemu Olimpia Poznań 2:4. Rywalem GWARDII w 1. kolejce będzie inny przedstawiciel tego regionu – ZTT BAZALT Złotoryja. To zespół, który w tym roku nastawia się na zbieranie doświadczenia, ale w jego szeregach nie brakuje ciekawych postaci. Marcel Zieliński jest synem Mariusza Zielińskiego, zwycięzcy Narodowych Mistrzostw Polski z 1999 roku. Dotychczas, z racji swojego zamieszkania, występował pod niemiecką flagą, ale podjął decyzję o grze dla Polski. Jego forma ostatnio mocno zwyżkuje. W niedawnym turnieju rangi ITF M15 w Telde na Gran Canarii dotarł do finału, choć musiał przebijać się przez dwustopniowe eliminacje.

W pierwszej kolejce pauzować będzie KT ROYAL Zielona Góra.

Podsumowanie, analizy i skróty forBET 1. LIGI znajdą się we wtorkowym Magazynie LOTTO SuperLIGI w stacji Polsat Sport.

Informacja Prasowa