Tragiczna śmierć kolumbijskiej kolarki. Przeszła 30 operacji

Zmarła Ana Maria Bustamante. Kolumbijska kolarka w lutym trafiła do szpitalna po poważnym wypadku. Mimo starań lekarzy i wielu operacji, nie udało się jej uratować.

Wypadek, w którym uczestniczyła Kolumbijka był zatrważający. Bustamante w poranek 8 lutego jeździła na rowerze ulicami Bogoty, kiedy nagle została potrącona przez betonowóz. Pojazd ciągnął ja za sobą i spowodował bardzo poważne obrażenia. Kolarka trafiła do szpitala w stanie krytycznym i lekarze rozpoczęli walkę o jej życie.

ZOBACZ TAKŻE: Triumf transpłciowej kolarki wywołał burzę. Zawodniczki rezygnują ze sportu!

24-latka przeszła 30 operacji m.in. w okolicach brzucha i miednicy, a także straciła jedną z nóg. Jej stan uległ pogorszeniu 19 kwietnia, gdy doszło do krwotoku w trakcie jednego z zabiegów. Kobieta zmarła wieczorem 3 maja, osierocając czteroletniego syna, Mateo. Do śmierci doszło najprawdopodobniej wskutek zatrzymania krążenia. Bustamante była hospitalizowana przez 84 dni.

Kolumbijska Federacja Kolarska wystosowała oświadczenie, w którym złożyła kondolencje najbliższemu otoczeniu kolarki. "Utrata nie tylko świetnego sportowca, ale kobiety tak młodej i pełnej marzeń nie jest łatwa. Zostało tyle kilometrów do przebycia i anegdot do opowiedzenia. Pokoju w sercu rodzinie i przyjaciołom, a naszej mistrzyni spokojnej podróż do wiecznego celu" - czytamy.

HS, Polsat Sport