Trzecie miejsce Kaczmarek w pierwszym mityngu Diamentowej Ligi

Bieg na dystansie jednego okrążenia czasem 50,51 wygrała wicemistrzyni olimpijska z Tokio - Marileidy Paulino z Dominikany. Druga była Amerykanka Shamier Little - 50,84. Kaczmarek uzyskała wynik 51,64, natomiast Święty-Ersetic - 53,08. Dla obu polskich sprinterek był to pierwszy start w sezonie letnim. To najlepsze otwarcie sezonu w wykonaniu Kaczmarek.

ZOBACZ TAKŻE: Agresor chce przywrócić Igrzyska Przyjaźni

Kobielski zaliczył 2,15 i 2,18 w pierwszych skokach, ale nie pokonał wysokości 2,21 m. Polaka wyprzedzili Amerykanin JuVaughn Harrison (2,32), Koreańczyk Woo Sanghyeok (2,27) i Katarczyk Mutaz Essa Barshim (2,24).

Bieg na 1500 m wynikiem 3.58,57 wygrała Kenijka Faith Kipyegon - dwukrotna mistrzyni olimpijska na tym dystansie. Tuż za nią na metę wbiegły Etiopki Diribe Welteji (3.59,54) i Freweyni Hailu (4.00,29). Cichocka czasem 4.17,75 uplasowała się na 13. pozycji. Dla polskiej biegaczki był to pierwszy start od halowych mistrzostw świata w Belgradzie w marcu 2022 roku.

W biegu na 100 m trzy zawodniczki zeszły poniżej 11 sekund. Najszybsza była rekordzistka świata juniorek Sha'Carri Richardson. Reprezentantka USA najlepszym wynikiem sezonu 10,76 pobiła rekord mityngu w Dausze, należący do zmarłej niedawno Tori Bowie. Druga była Jamajka Shericka Jackson (10,85), a trzecia Brytyjka Dina Asher-Smith (10,98).

Konkurs trójskoku wygrał reprezentant Portugalii Pedro Pichardo. Mistrz olimpijski, świata i Europy w najlepszej próbie skoczył 17,91 m. Jego rezultat nie może być uznany za najlepszy w tym roku wynik na świecie, gdyż startował przy zbyt sprzyjającym wietrze, silniejszym niż 2 m/s. Drugi był Hugues Fabrice Zango z Burkina Faso - 17,81, a trzecie miejsce zajął Kubańczyk Andy Diaz Hernandez - 17,80.

Reprezentantka Bahrajnu Winfred Mutile Yavi zwyciężyła w biegu na 3000 m z przeszkodami czasem 9.04,38. Tuż za nią uplasowały się Etiopka Sembo Almayew (9.05,83) i Kenijka Faith Cherotich 9.06,43. Etiopczycy zdominowali rywalizację mężczyzn w tej konkurencji. W czołowej trójce znaleźli się Lamecha Girma (7.26,18), Selemon Barega (7.27,16) i Berihu Aregawi (7.27,61). Czwarte miejsce zajął zwycięzca mistrzostw świata i igrzyk olimpijskich - Soufiane El Bakkali. Marokańczyk poprawił rekord życiowy na 7.33,87.

Słoweniec Kristjan Ceh pobił rekord mityngu w rzucie dyskiem - 70,89 m. Drugi był Szwed Daniel Stahl - 67,14, a trzeci Amerykanin Sam Mattis - 64,69. W biegu na 400 m ppł najlepsi byli Amerykanie: Rai Benjamin (47,78) i CJ Allen (47,93).

Bardzo zacięta była rywalizacja mężczyzn w rzucie oszczepem. Ostatecznie zwyciężył Neeraj Chopra z Indii. Mistrz olimpijski po rzucie na 88,67 m został liderem światowych list. Drugi Czech Jakub Vadlejch przegrał z nim jedynie o cztery centymetry. Trzecie miejsce zajął Anderson Peters z Grenady - 85,88.

Bieg na 100 m ppł zwyciężyła Portorykanka Jasmine Camacho-Quinn. Mistrzyni olimpijska z Tokio uzyskała wynik 12,48. Kolejne miejsca zajęły Amerykanki Alaysha Johnson (12,66) i Nia Ali(12,69).

Amerykanka Katie Moon uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w skoku o tyczce - 4,81. Za mistrzynią świata z Eugene znalazła się Tina Sutej, która poprawiła rekord Słowenii na 4,76 oraz Sandi Morris z USA, która zaliczyła wysokość 4,71.

W biegu na 800 m w czołowej trójce znalazło się dwóch Algierczyków Slimane Moula (1.46,06) i Djamel Sedjati (1.46,97). Przedzielił ich Kenijczyk Wyclife Kisasy (1.46,61), który prowadził jeszcze kilkadziesiąt metrów przed metą.

Drugi w sezonie mityng Diamentowej Ligi odbędzie się 28 maja w marokańskim Rabacie.

psz, PAP