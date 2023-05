Dla Podbeskidzia będzie to niezwykle ważny mecz. Drużyna wciąż walczy o miejsce, które zagwarantowałoby jej grę w barażach o awans do Ekstraklasy. Podopieczni Dariusza Żurawia w ostatnim czasie mają problemy z wygrywaniem swoich spotkań. Drużyna zremisowała aż pięć z siedmiu ostatnich spotkań. Bielszczanie plasują się aktualnie na 8. pozycji w tabeli i tracą zaledwie dwa punkty do szóstej w stawce Arki Gdynia.

ZOBACZ TAKŻE: Legia zdobyła Puchar Polski i co dalej? "Oto klucz do sukcesu Legii"

Piłkarze z Łęcznej w poprzedniej serii gier przegrali z GKS-em Tychy 1:2, przez stopniała ich przewaga nad strefą spadkową. Już tylko trzy punkty dzielą zespół Ireneusza Mamrota od osiemnastej w stawce Skry Częstochowa, która po serii dobrych rezultatów jest bliska ucieczki spod topora.

Pierwsza potyczka obu ekip w tym sezonie miała miejsce w październiku i wówczas Podbeskidzie odniosło skromne zwycięstwo 1:0 na własnym stadionie. Jedynego gola w tej rywalizacji zdobył Kamil Biliński, który w rundzie wiosennej nie jest w stanie ustabilizować swojej formy strzeleckiej.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Podbeskidzie Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

HS/Polsat Sport